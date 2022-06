A distanza di 10 anni dalla Huayra, il prossimo 12 settembre Pagani presenterà il suo nuovo modello. Identificato dalla sigla C10, la nuova creazione di Horacio è ancora avvolta dal mistero, almeno per addetti ai lavori e appassionati.

La supercar, infatti, è già stata visionata dal vivo dai potenziali clienti, tanto che negli scorsi mesi sono sfuggite in rete anche le prime possibili foto.

Mettendo insieme anche il teaser ufficiale e le successive foto spia dei muletti, abbiamo realizzato un esclusivo render che anticipa le forme della tanto attesa belva di San Cesario sul Panaro.

Design conservativo

Dalla nostra ricostruzione grafica è evidente che la C10 (il nome è naturalmente provvisorio) manterrà i tratti tipici di Zonda e Huayra. Il design sarà sempre quello tipico di una supercar con motore centrale, con un centro di gravità basso, una “coda” voluminosa e un frontale raccolto.

Pagani C10, il render di Motor1.com

Soffermandoci sulla parte anteriore, si notano i due proiettori separati che ricordano quelli delle passate Pagani. Sempre ispirati alla Huayra sono anche gli specchietti retrovisori, mentre la mascherina spigolosa richiama il mondo dei jet, da sempre una fonte d’ispirazione per Pagani.

Per quanto riguarda il posteriore, invece, basta guardare le foto spia più recenti che mettono in evidenza il classico layout con quattro scarichi centrali e le sottili luci circolari disposte in verticale.

Pagani C10, le foto spia

Infine, per l’abitacolo ci aspettiamo la solita cura nei rivestimenti e innumerevoli possibilità di personalizzazione.

Focus su assetto e peso

L’idea della Casa sarebbe quella di puntare ulteriormente sull’esperienza di guida e sull’assetto piuttosto che sulla potenza bruta. La nuova Pagani, quindi, potrà contare su telaio e sospensioni ancora più diretti e precisi e su una carrozzeria alleggerita (probabilmente il peso sarà inferiore ai 1.200-1.300 kg) grazie all’ampio uso di fibra di carbonio e materiali compositi.

Sotto pelle, troveremo sempre il 6.0 V12 biturbo di origine Mercedes-AMG (molto probabilmente non elettrificato) che nell’attuale Huayra BC ha raggiunto i 789 CV e 1.100 Nm di coppia. Ci attendiamo un incremento di circa 20-40 CV per dare un ulteriore spinta alla C10 e ritoccare così l’accelerazione 0-100 km/h e la velocità massima portandole rispettivamente sotto i 3 secondi e oltre i 360 km/h.

Se ci state facendo già un pensierino, però, ecco le brutte notizie. I circa 280-300 esemplari previsti sarebbero già stati tutti venduti. Il prezzo? Ne sapremo di più il 12 settembre.