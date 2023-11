Il mondo di Gabriele Sirtori, ormai, è qualcosa di famigerato su YouTube, grazie alle sue competenze (e preferenze) meccaniche che vanno oltre alle classiche auto italiane: infatti, come lui stesso ci spiegherà, non si vive di sole Thema Ferrari... ma di sole Ferrari, magari sì!

Già, lui e la sua officina voi li conoscete per il canale YouTube “Gasi Garage”, ma il mio obiettivo qui è quello andare più sul personale con Gabriele, con la sua famiglia che, in qualche modo, si è ampliata col tempo dato che, oltre all’immancabile arraffa coccole Delta (l’inseparabile Golden Retriever – ndr), include collaboratori poi diventati parte della vita di Gabriele, ben oltre gli orari di officina.

Il Gasi team

Entrare in quest’officina e ascoltare Gabriele, che ce la descrive, rappresenta uno spaccato di quello che significa, a volte, fare impresa in Italia.

In questo specifico caso Gabriele, senza mezzi termini, ci illustra da dove sono partiti, le iniziali difficoltà e il grande affiatamento coi suoi collaboratori che, gradualmente, sono aumentati fino al team che noi abbiamo “intervistato” in questa calda giornata di inizio autunno in cui, tra una battuta e una chiave inglese che cade, è emersa una genuina comunione di intenti e spirito, ed è proprio questa sinergia che ho voluto evidenziare in questo video.

Lancia Thema 8.32

Le preferite di Gabriele

Ve lo diciamo subito: le favorite di Gabriele non sono (solo) le Lancia Thema Ferrari, ma all’interno di questa denominazione-modello si nasconde (e nemmeno troppo) uno dei sogni di Gasi, peraltro stra-condivisibile.

La collezione privata di Gabriele poi, parla di lui con un altro linguaggio: non solo auto italiane, ma anche tedesche, di epoche, stili e segmenti diversi, ma tutte dannatamente desiderabili, con una in particolare che, come noterete nel video, mi ha personalmente intrigato.

Siete quindi pronti a conoscere tutto il team Gasi Garage così come le auto preferite da Gabriele? Molto bene... è giunto quindi il momento di mettersi comodi: buona visione!