Acquistare una Ferrari nuova è forse il sogno di ogni appassionato del Globo. Prima sbizzarrirsi con il configuratore, poi contattare Maranello, magari andare in sede per personalizzare la propria vettura e staccare l'assegno infarcito di zeri. Alla fine però ecco il rovescio della medaglia: l'attesa della consegna.

Già perché la domanda è: quanto ci vuole per avere una Ferrari nuova fiammante? Oggi come oggi più di due anni.

Ordini ai massimi livelli

Si dice che l’attesa del piacere sia essa stessa il piacere. Che sia vero o meno poco importa, perché per godere del mettersi un bolide del Cavallino in garage bisogna attendere a lungo. In occasione della presentazione dei risultati del terzo trimestre 2023 infatti l'amministratore delegato Benedetto Vigna ha affermato che la lista degli ordini è "ai massimi livelli". Una domanda così alta da aver coperto la produzione 2024 e 2025. Ciò significa che se oggi avete firmato il contratto per la vostra nuova Ferrari vi arriverà non prima del 2026.

Questo nonostante le consegne in quel di Maranello siano aumentate del 5,3% rispetto allo scorso anno, chiuso con il record di 13.221 unità vendute. Il 2023 potrebbe quindi portare un nuovo primato per il Cavallino, grazie sì al traino della Purosangue - la cui produzione comunque non supererà il 20% del totale - ma non solo. A fare la parte del leone sono state le ibride, anche se di certo quelle con classici motori termici non sono state a guardare. E l'erede della 812 si appresta a guidare la lista di novità 2024 di Ferrari.

Ferrari Purosangue

Per la prima volta infatti i modelli elettrificati hanno superato quelli puramente termici: 51,3% del totale tra luglio e settembre. La gamma SF90 e 296 cresce con costanza, traghettando Ferrari verso l'era dell'elettrico puro.

Ferrari 296 GTB Ferrari SF90 Stradale

Tutto secondo programma

E parlando di elettrico Vigna ha confermato il 2025 come anno di arrivo della prima Ferrari elettrica. È interessante notare il fatto che il numero uno del Cavallino abbia sottolineato come il team di sviluppo sia addirittura in anticipo rispetto al programma “per alcuni processi”. Nel frattempo il nuovo e-building di Maranello - nuova linea dedicata ai modelli elettrici ed elettrificati - sarà operativo a partire da giugno 2024.