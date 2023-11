Hyundai introduce una nuova funzione di streaming in-car per Amazon Music. Il suo debutto è previsto sulla Kona in versione elettrica e consente ai proprietari di accedere a brani e playlist senza consumare dati aggiuntivi durante gli spostamenti.

Per attivarla, è necessario disporre di un abbonamento ad Amazon Music e attivare Bluelink, collegando l'app al profilo del conducente e al veicolo.

Presto su tutta la gamma Kona

Come detto, la funzionalità è già disponibile per chi acquista una Kona Electric. Chi ha optato per una versione endotermica (anche full hybrid) dovrà attendere un aggiornamento software gratuito che arriverà a breve (le tempistiche esatte non sono state comunicate dalla Casa).

L'abitacolo della nuova Hyundai Kona Electric

In una fase successiva, verranno aggiunte altre novità al sistema d’infotainment, tra cui i comandi vocali per la selezione di brani o artisti. Questo passo avanti nell'integrazione dell'intrattenimento a bordo consentirà ai conducenti di interagire in modo intuitivo con il servizio, semplificando la selezione della musica adatta ad ogni viaggio evitando ogni distrazione alla guida.

Il listino della nuova Hyundai

Per quanto riguarda la Kona elettrica, la variante con batteria da 48,4 kWh viene proposta esclusivamente nell'allestimento X Line al prezzo di 42.000 euro. Analogamente, per la Hyundai con batteria da 65,4 kWh, è disponibile solo l'allestimento X Class, commercializzato a 49.900 euro.

Hyundai Kona Electric

Le principali differenze tra le due versioni si manifestano nella dotazione di sistemi di assistenza alla guida, più completa nella X Class, e nell'inclusione della pompa di calore esclusivamente in quest'ultima.

Se si allarga lo sguardo alle versioni endotermiche, mild hybrid e full hybrid, si passa dai 28.500 euro della 1.0 turbo da 120 CV non elettrificata in allestimento XLine ai 37.500 euro della 1.6 full hyrbid XClass da 141 CV.