Black Friday: un’opportunità di sconti e promozioni a novembre, che in alcuni casi riguardano il mese intero. Tra le Case con offerte Black Friday c’è Hyundai, che unisce anche il consueto Voucher permuta o rottamazione, e un ulteriore sconto per la pronta consegna.

Come esempio, si può considerare la Hyundai i20 1.2 84 CV in allestimento Connectline, dal listino base di 19.800 euro; unendo 1.250 euro di promo finanziaria, 800 euro di voucher, 450 euro di Black Friday Hyundai e 500 euro di Stock Promo, si ottengono 3.000 euro di sconto, e quindi un prezzo scontato di 16.800 euro.

L’anticipo richiesto è di 3.700 euro, e le rate mensili ammontano a 118,81 euro per 36 mesi (TAN 3,95%, TAEG 5,83%), mentre la maxi rata finale, che è anche Valore Futuro Garantito, è di 10.692 euro.

In caso di restituzione o sostituzione non bisogna superare i 15.000 km, per non pagare 0,10 euro per chilometro percorso in più.

Nell’offerta di esempio, valida solo per le vetture a stock, non sono indicati servizi, anche se Hyundai offre comunque alcuni vantaggi indipendentemente dal finanziamento, come ad esempio i 5 anni di garanzia e servizi di assistenza stradale per coloro che effettuano il tagliando di manutenzione ordinaria annuale presso un riparatore autorizzato.

Vantaggi

Nel totale, è piuttosto consistente lo sconto di Hyundai, pari a 3.000 euro per un modello come la i20 a benzina, che in questa parte dell’anno non può ottenere gli ecoincentivi statali. Anche la rata mensile è piuttosto contenuta, e ci sono in ogni caso 5 anni di garanzia.

Svantaggi

Per ottenere lo sconto massimo ci vuole un usato da dare in permuta o da rottamare, scaricando il voucher dal sito.

In sintesi