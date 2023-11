Non un vero e proprio restyling ma un model year aggiornato, ecco come si presenta la rinnovata Toyota Yaris Cross, rimasta immutata negli esterni ma con numerose novità sotto il cofano e negli interni. Il SUV piccolo giapponese riceve infatti, come successo sulla Yaris, un nuovo motore - sempre full hybrid - più potente e infotainment aggiornato con un nuovo assistente vocale.

I prezzi della Toyota Yaris Cross rinnovata non sono ancora stati resi noti, sappiamo che debutterà nelle concessionarie nel giro di qualche settimana.

I cavalli in più

Iniziamo con le novità del motore della nuova Toyota Yaris Cross 2023, che al noto 1.5 da 116 CV e 141 Nm di coppia affianca ora la versione da 132 CV e 185 Nm, disponibile per alcuni allestimenti come GR Sport e Premiere Edition.

L'incremento di cavalli e coppia del sistema full hybrid permette al SUV giapponese di migliorare lo scatto sullo 0-100 km/h portandolo a 10,7", mezzo secondo in meno rispetto alla versione meno potente. Anche la ripresa 80 - 120 km/h ne beneficia tagliando 0,4" arrivando a 8,9. Il tutto con un modesto aumento delle emissioni di CO2, comprese tra 103 e 122 g/km a seconda dell'allestimento.

Toyota Yaris Cross 2023 Toyota Yaris Cross 2023

Un'altra novità meccanica riguarda migliorie sul fronte rumore e vibrazioni grazie nuovi pannelli fonoassorbenti, nuovo ammortizzatore a smorzamento variabile per supporto motore, aggiunta di risonatore sul condotto di aspirazione e vetri più spessi per parabrezza e finestrini laterali.

Più tecnologia

Come detto anche gli interni della Toyota Yaris Cross 2023 sono stati aggiornati, non tanto nell'arredamento quanto nella tecnologia. La strumentazione digitale da 12,3" (disponibile sulle versioni più ricche al posto di quello da 7") offre ora nuove grafiche, mentre il monitor centrale da 9 o 10,5" è ora collegato al cloud e offre un nuovo assistente vocale, attivabile con la frase "Hey Toyota". Rimane naturalmente la compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay, anche wireless.

Toyota Yaris Cross 2023, gli interni

Si rinnovano anche i sistemi di assistenza alla guida, riuniti sotto il cappello del pacchetto T-Mate, di serie su tutti gli allestimenti, comprensivo di frenata automatica d'emergenza con riconoscimento pedoni, biciclette e motociclette, cruise contro adattivo, mantenitore attivo di corsia e nuove tecnologie come la soppressione dell'acceleratore - per evitare evitare accelerazioni improvvise in caso di pericoli - e Assistenza Proattiva alla Guida, Steering Assist e molto altro.

La versione di lancio

Per il lancio commerciale della rinnovata Toyota Yaris Cross sarà disponibile in allestimento Premiere Edition con carrozzeria bicolore, cerchi in lega da 18", cuciture interne in tinta con la carrozzeria e altro ancora.