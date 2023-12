Tra i modelli più richiesti del periodo c’è sicuramente la DR 4.0, che può contare a dicembre all’offerta Formula 0, in realtà estesa su tutta la gamma, in collaborazione con CA Auto Bank.

Formula 0 significa che non è previsto anticipo, che finalmente il TAN è allo 0% e che non c’è maxi rata, dal momento che il finanziamento è esteso su tutto l’importo.

Il prezzo per la DR 4.0 con cambio manuale e motore 1.5 a benzina è di 19.900 euro, e il finanziamento prevede 60 rate mensili da 339 euro (TAN 0%, TAEG 1,30%).

Poiché non ci sono né anticipo né maxi rata, l’importo che si paga in più è dato dai costi di apertura pratica e da piccoli oneri finanziari, ai quali andranno aggiunte altre spese come l’IPT.

Non è prevista permuta o rottamazione, e l’offerta è valida su vetture in stock, che di solito hanno una buona dotazione di serie; in più, la Casa offre 5 anni di garanzia o 10.000 km.

Vantaggi

Non capita spesso di trovare un finanziamento con anticipo zero e tasso zero, al di là dell’assenza della maxi-rata: l’offerta su questa DR 4.0 è quindi molto competitiva, considerando il basso prezzo iniziale.

Svantaggi

L’offerta che DR propone come esempio non comprende servizi aggiuntivi, come le assicurazioni, anche se garanzia e assistenza sono già estese rispetto a quelle di legge.

In sintesi