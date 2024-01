Le kei car sono il segmento più popolare di tutti in Giappone. Le curiose ultracompatte con forme perlopiù squadrate sono le preferite dagli automobilisti nipponici per le loro dimensioni ridotte, la versatilità e gli importanti vantaggi fiscali legati al loro utilizzo.

Di sicuro, una delle kei car più strane mai create è stata la Suzuki LC (acronimo di Light Car), un concept presentato nel 2005 con un design retrò e vagamente simile alla Fiat 850.

Quella strana somiglianza

In realtà, l'obiettivo dei progettisti giapponesi non è stato assolutamente quello di "copiare" la piccola italiana e nemmeno la MINI, la quale viene richiamata dalla forma circolare dei fari anteriori. Infatti, la LC è un tributo alla Suzulight, la prima Suzuki mai creata e presentata nel 1955.

Suzuki LC Concept (2005)

Lunga appena 3,2 metri, la LC può ospitare due adulti e l'abitacolo è tanto stravagante quanto gli esterni. Gli interni sembrano arrivare direttamente dagli anni '50, anche se lo stile e i rivestimenti sono moderni. Di sicuro, la pelle rossa e il tessuto a scacchi su sedile e schienale non fa passare inosservata questa Suzuki.

Solo 660 cc

Piccola fuori e piccola dentro. Sì, perché questa LC ha un motore davvero minuscolo: un 660 cc a tre cilindri dalla cavalleria non specificata. Della Suzuki sappiamo solo che il propulsore invia la potenza alle sole ruote anteriori con una trasmissione automatica a 4 rapporti.

Suzuki LC Concept, gli interni

Non crediamo che le prestazioni siano da sportiva di razza, ma considerate le proporzioni ridotte della carrozzeria è ragionevole credere che il piccolo motore possa comunque garantire un minimo di brio tra la strade trafficate di Tokyo. Purtroppo, la LC non è diventata un modello di serie, ma non è escluso che in futuro Suzuki torni sui propri passi, magari declinando il concept in una variante elettrificata.