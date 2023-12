Le promozioni di dicembre riguardano anche a vetture a benzina, che ottengono comunque uno sconto e la possibilità di rateazioni agevolate: ne è un esempio la Skoda Octavia Wagon, con la motorizzazione 1.0 e-TEC a benzina da 110 CV.

L’allestimento Ambition della Octavia Wagon, con il cambio semiautomatico DSG, ha un prezzo di listino pari a 31.800 euro, mentre il prezzo scontato è di 27.001,60 euro, chiavi in mano escludendo l'IPT.

Il finanziamento Clever Value prevede che venga aggiunta alla rata l’estesione di garanzia per tutto il finanziamento, pari a 295 euro. L'anticipo previsto per l'acquisto è di 5.000 euro tondi; seguono poi 35 rate mensili da 229 euro (TAN 3,99%, TAEG 4,98%), con spese di incasso di 2,25 euro al mese.

La maxi rata finale è di 16.669,87 euro, con un limite chilometrico di 45.000 km, e un costo di 0,07 euro per ogni km in eccesso, da pagare in caso di restituzione o sostituzione.

Il finanziamento ha anche due condizioni importanti: è valido in caso di permuta, ed è applicabile esclusivamente sui veicoli presenti nello stock dei concessionari Skoda.

Vantaggi

Lo sconto è piuttosto importante rispetto al totale, e anche le rate risultatno piuttosto contenute, grazie anche ad un tasso di interesse non altissimo. Skoda include nell’importo di esempio per la Octavia Wagon anche l’estensione di garanzia.

Svantaggi

E’ necessaria un’auto da dare in permuta, e le vetture in pronta consegna potrebbero avere dotazioni di accessori più costose.

In sintesi