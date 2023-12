Tra le auto più singolari nel combinare motore elettrico e termico c’è sicuramente la Nissan X-Trail e-Power, che affida la motricità al motore elettrico ma la ricarica al termico.

Su questo SUV di grandi dimensioni è disponibile a dicembre l'offerta di finanziamento 90th Anniversary, omaggio al novantesimo compleanno della Casa giapponese, per tutto il mese di dicembre.

Il prezzo di listino della Nissan X-Trail in allestimento N-Connecta e a due ruote motrici è di 44.070 euro, esclusa l'IPT, con un prezzo scontato a 39.450 euro e ulteriormente ridotto a 37.950 euro con il finanziamento.

L'anticipo è pari a 7.655 euro, seguito da 36 rate mensili di 349 euro (TAN 5,99%, TAEG 6,87%), con spese di incasso di 3 euro mensili.

C’è poi una maxi rata finale di 26.882,70 euro, con un limite massimo di 30.000 km, da non superare in caso di sostituzione o restituzione, per non pagare un costo esubero di 0,10 euro per ogni chilometro eccedente.

L'offerta include un interessante Pack Service che comprende 3 anni di assicurazione Furto e Incendio, Kasko, manutenzione Experta, e 1 anno di Assicurazione Pneumatici.

La promozione è valida solo su unità in pronta consegna, in caso di permuta o rottamazione.

Vantaggi

Lo sconto iniziale proposto da Nissan supera i 6.100 euro, e questo consente di ottenere la X-Trail con rate piuttosto contenute, e che includono molti servizi.

Svantaggi

L’offerta è disponibile su veicoli in pronta consegna, che potrebbero avere una dotazione di accessori più alta rispetto al prezzo di partenza.

In sintesi