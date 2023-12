Si chiamano Tribe Days, in italiano "i giorni della Tribù", e chi ama Alfa Romeo li conosce bene. Si tratta di un evento, giunto alla terza edizione, in cui il marchio chiama a raccolta Alfisti, collezionisti, Club e cultori dell’auto italiana per trascorrere alcune giornate molto particolari.

Dopo Monza nel 2022 e Le Mans nel 2023, Alfa Romeo annuncia sotto Natale che la terza edizione si terrà in uno dei luoghi più celebri del motorsport internazionale: il Circuito del Mugello.

I Tribe Days 2024

La terza edizione dei Tribe Days si terrà presso il Circuito del Mugello il 5 e 6 ottobre 2024. Per manifestare la propria volontà di partecipare è già disponibile un’area dedicata sul sito Alfa Romeo.

Il programma non è ancora disponibile ma basta ricordare le precedenti edizioni per farsi un'idea di cosa ci sarà.

Tribe Days 2024

La prima edizione del 2022

Gli Alfa Romeo Tribe Days sono nati in occasione del Gran Premio di F1 a Monza nel 2022, l'anno in cui ricorreva il Centenario dell'Autodromo italiano dove Alfa Romeo ha conquistato il primo titolo di Formula 1 della storia (il 3 settembre 1950) con la GP Tipo 158 “Alfetta” di Nino Farina.

I Tribe Days 2022

Alla manifestazione hanno preso parte 112 collezionisti con le loro vetture, tanti quanti gli anni del marchio, e 100 Giulia GTA, 100 come gli anni celebrati dal circuito stesso. La prima edizione ha coinvolto anche il Museo di Arese e il circuito Alfa Romeo di Balocco.

I Tribe Days 2023 di Le Mans

La seconda edizione ha celebrato il centenario di due simboli internazionali del motorsport: un tributo ai 100 anni del Quadrifoglio che il marchio ha festeggiato a Le Mans in occasione della manifestazione “Le Mans Classic”. Il circuito francese, a sua volta, ha festeggiato il centesimo anniversario dalla 24 Ore di Le Mans.

Noi di Motor1 c'eravamo e qui potete rivedere le Alfa Romeo più rare e belle viste ai Tribe Days 2023 di Le Mans.