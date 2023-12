SUV, tanti SUV. Le novità Volvo degli ultimi tempi hanno un minimo comun denominatore: l'assetto rialzato. Dalle inedite EX90 e EX30 alla versione rinnovata della XC40, la Casa svedese ha parlato la lingua dei SUV. Unica eccezione la EM90, primo monovolume di Goteborg, destinato inizialmente al solo mercato cinese.

Bisogna quindi arrendersi al fatto che berline e station wagon Volvo rappresentino il passato? Assolutamente no. Stando a quanto riportato dal magazine svedese Teknikens Värld infatti è stato prodotto il primo prototipo della Volvo ES90, prossima ammiraglia a tre volumi della Casa. Conosciuta internamente con la sigla V551 inizierà presto i test per essere poi presentata nel corso del 2025.

La meccanica

Prodotta nello stabilimento cinese di Cixi, nei pressi di Shanghai, lLa Volvo ES90 (nome ancora da definire, in quanto potrebbero esserci problemi con Lexus che la sigla ES la usa da anni) poggerà sulla piattaforma SPA2 della EX90. Quindi sì, come da programma della Casa per i propri prossimi modelli anche la berlina sarà 100% elettrica. Rappresenterà di fatto la versione a batterie della S90.

Naturalmente è ancora presto per parlare di specifiche tecniche o di stile. Come sottolineato dalla testata svedese infatti l'esemplare prodotto è una VP (Verification Car), un semplice muletto quindi. Se dovessero arrivare foto spia nei prossimi giorni quindi non sapremo cosa diventerà di serie e cosa no. Grazie a informazioni trapelate qualche tempo fa sappiamo solo che sarà lunga 4,99 metri, con passo di 3,10, ben 16,1 centimetri in più rispetto alla S90. Per quanto riguarda batterie e motori potrebbe riprendere quanto visto sulla EX90: fino a 517 CV e 910 Nm e batterie da 111 kWh.

Volvo EX90

Secondo le indiscrezioni la Volvo ES90 è la prima auto della Casa a nascere sotto la direzione del team di ingegneri di Shanghai, dove ha sede il centro di ricerca, sviluppo e progettazione di Volvo Cars.