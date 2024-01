Negli ultimi anni Audi ha elettrificato alcuni prototipi di fuoristrada destinati a competere nel Dakar Rally. Uno di questi si chiama RS Q e-tron ed ha ottenuto quattro vittorie di tappa durante la sua prima partecipazione all'edizione 2022 della celebre gara.

La casa di Ingolstadt, dunque, ha deciso di celebrare l'iconica auto da corsa con un'edizione speciale della Q8 e-tron. Si chiama edition Dakar sarà disponibile in soli 99 esemplari ed è personalizzata in ogni minimo dettaglio, incluso l'assetto.

Dedicata al fuoristrada

Per celebrare i successi ottenuti nel corso della Dakar 2022, Audi ha deciso di donare alla Q8 e-tron un trattamento off-road con un kit di rialzo, composto da pneumatici General Grabber AT3 all-terrain e da un nuovo software di gestione per le sospensioni pneumatiche.

Audi Q8 e-tron edition Dakar

Grazie a quest'ultimo dettaglio, la speciale Q8 e-tron ha fino a 65 mm di altezza da terra in più rispetto al modello standard, quindi fino a 206 mm di altezza da terra totali, un valore in grado naturalmente di diminuire a seconda della velocità per far diventare l'auto più stabile, per esempio, in autostrada.

Audi Q8 e-tron edition Dakar

Grazie alle modifiche di assetto, anche gli angoli di avvicinamento e di allontanamento hanno raggiungo i 20 gradi, un valore sufficiente per "affrontare terreni fuoristrada leggeri". L'angolo di rampa - l'angolo massimo con cui il veicolo può superare una rampa senza che il sottoscocca tocchi il bordo della rampa - è invece di 19 gradi.

A livello meccanico, infine, la base tecnica è la stessa dell'Audi Q8 55 e-tron quattro, quindi con 408 CV di potenza e trazione integrale, ma con carreggiate allargate di 39 mm come sulla più potente SQ8 e-tron.

Audi Q8 e-tron edition Dakar

Estetica unica

Oltre alle modifiche software e hardware, l'Audi Q8 e-tron edition Dakar è stata equipaggiata anche con un pacchetto estetico opzionale che richiama la RS Q e-tron. Sono previste solo 99 unità con questo pacchetto, tutte verniciate in nero Mythos abbinato a un rivestimento parzialmente trasparente su alcune superfici della carrozzeria.

In alternativa, i clienti possono ordinare il SUV elettrico in Magnetic Gray, Siam Beige o Mythos Black. C'è anche la possibilità di aggiungere una barra luminosa nella griglia, mentre il portapacchi è di serie e supporta fino a 40 km di peso.

Audi Q8 e-tron edition Dakar

Il costo per portarsi a casa un esemplare di questa specialissima Q8 e-tron è di 120.000 euro in Germania, Paese nel quale la casa inizierà ad accettare ordini nel primo trimestre dell'anno, successivamente l'auto arriverà nel resto del mondo fino all'esaurimento degli esemplari, inclusa l'Italia nel corso del secondo trimestre 2024.