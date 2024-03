Aprono gli ordini per la nuova Skoda Octavia, disponibile sia con carrozzeria berlina sia station wagon. Mossa da motorizzazioni benzina (anche mild hybrid) e diesel la media ceca ha prezzi a partire da 28.450 euro per la berlina e 29.500 euro per la familiare.

Nel corso dell'anno dovrebbe arrivare anche un nuovo motore, il 2.0 TSI da 204 CV, abbinato alla trazione integrale.

Skoda Octavia 2024, prezzi e allestimenti

La Skoda Octavia 2024 è disponibile in tre allestimenti: Selection, Executive e Style.

La versione di ingresso offre di serie cerchi in lega da 17", luci anteriori e posteriori full LED, mancorrenti sul tetto, monitor centrale da 10", climatizzatore automatico bi-zona, riconoscimento della segnaletica stradale, cruise control, frenata automatica d'emergenza, sensori di parcheggio posteriori e lane assist.

La Skoda Octavia Executive aggiunge strumentazione digitale da 10,2", monitor centrale da 12", cruise control adattivo, lane assist 2.0, sensori di parcheggio anteriori e posteriori ed Emergency Assist.

Infine la top di gamma Style comprende cerchi in lega da 18", cornici finestrini cromate, mancorrenti cromati (per wagon), allarme antifurto, cappelliera ad azionamento elettrico (solo station), sistema keyless, luci LED posteriori con animazione, telecamera posteirore e virtual pedal.

A livello di motorizzazioni sono disponibili il 1.5 TSI turbo benzina da 115 e 150 CV, anche mild hybrid abbinato cambio manuale 6 marce per le versioni termiche e al DSG per le elettrificate, e il 2.0 TDI diesel da 150 CV.

Skoda Octavia 2024 berlina, i prezzi

Allestimento Motore Cambio Prezzo Skoda Octavia Selection 1.5 TSI 115 CV Manuale 6 marce 28.450 euro Skoda Octavia Executive 1.5 TSI 115 CV Manuale 6 marce 30.250 euro Skoda Octavia Selection 1.5 TSI 150 CV Manuale 6 marce 31.250 euro Skoda Octavia Executive 1.5 TSI 150 CV Manuale 6 marce 33.050 euro Skoda Octavia Style 1.5 TSI 150 CV Manuale 6 marce 34.900 euro Skoda Octavia Selection 1.5 115 CV mild hybrid DSG 7 rapporti 30.750 euro Skoda Octavia Executive 1.5 115 CV mild hybrid DSG 7 rapporti 35.550 euro Skoda Octavia Style 1.5 115 CV mild hybrid DSG 7 rapporti 34.400 euro Skoda Octavia Selection 1.5 150 CV mild hybrid DSG 7 rapporti 33.550 euro Skoda Octavia Executive 1.5 150 CV mild hybrid DSG 7 rapporti 35.350 euro Skoda Octavia Style 1.5 150 CV mild hybrid DSG 7 rapporti 37.200 euro Skoda Octavia Selection 2.0 TDI 150 CV DSG 7 rapporti 35.400 euro Skoda Octavia Executive 2.0 TDI 150 CV DSG 7 rapporti 37.200 euro Skoda Octavia Style 2.0 TDI 150 CV DSG 7 rapporti 39.050 euro

Skoda Octavia 2024 station wagon, i prezzi