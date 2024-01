Tesla Model Y e Hyundai Ioniq 5 sono due dei crossover elettrici di maggior successo al mondo (soprattutto la Tesla, che è l’auto a batteria più venduta in tutto il globo). Al tempo stesso, rappresentano due visioni completamente diverse in termini di design: più curve e più minimalismo per la Model Y e forme squadrate e futuristiche per la Ioniq 5.

Entrambe hanno una versione ad alte prestazioni e sono infarcite con tanti sistemi di assistenza alla guida. È il momento, quindi, di metterle a confronto in ogni aspetto.

Esterni

Sia la Model Y che la Ioniq 5 sono inserite nel segmento D, anche se le dimensioni sono leggermente diverse. Più corta la Hyundai, che ha una lunghezza di 4,64 m, mentre la Tesla tocca i 4,75 m. Invece, l’altezza è praticamente identica, con 161 cm per la Ioniq 5 e 160 cm per la Model Y.

Tesla Model Y Hyundai Ioniq 5

Ciò che cambia in modo evidente è lo stile. La Model Y ha forme a “goccia”, con una fanaleria dal design semplice ispirato alla Model 3 pre-restyling. Le superfici sono estremamente levigate, a testimoniare la ricerca della massima efficienza.

La Ioniq 5 ha un look molto "boxy" e quasi ispirato alle compatte degli anni ’80. Nel complesso, però, la Hyundai sembra arrivare dal futuro, coi fari LED composti da tanti pixel quadrati ed elementi in nero lucido che donano personalità alla vettura. I passaruota sono davvero grandi e ospitano cerchi in lega fino a 20”. Scenografiche anche le luci posteriori, con la scritta “Ioniq 5” al centro del portellone.

La versione più sportiva della Tesla (la Performance) cambia solo nello stile dei cerchi, mentre la Ioniq 5 N è come se fosse un’altra auto. Appendici aerodinamiche ad hoc, carreggiate più larghe e cerchi dedicati sono solo alcune delle caratteristiche di quella che è a tutti gli effetti la sportiva coreana di serie più potente di sempre.

Modello Lunghezza (m) Larghezza (m) Altezza (m) Passo (m) Tesla Model Y 4,75 1,85 1,60 2,89 Hyundai Ioniq 5 4,64 1,89 1,61 3,00

Interni

A bordo, sia la Tesla che la Hyundai prediligono il minimalismo. Sulla Model Y questo concetto è estremizzato, con una plancia pulitissima caratterizzata dalla presenza del touchscreen da 15” da cui comandare praticamente tutto. Dall’infotainment alle funzioni di comfort, ogni aspetto della vettura è gestibile direttamente dal monitor centrale.

Anche i sedili hanno un look poco elaborato e sono disponibili in colorazione nera o bianca. Ci sono poi il tetto panoramico fisso e un bagagliaio ben sfruttabile con 600 litri di capacità minima (a cui si aggiungono i 117 litri del “frunk”).

Gli interni della Tesla Model Y Hyundai Ioniq 5, gli interni

Nella Hyundai troviamo due display da 12,3” per strumentazione digitale e infotainment integrati nello stesso pannello. Qui si comandano multimedialità, connettività e navigazione. Non manca anche l’head-up display con realtà aumentata e c’è anche un elemento centrale scorrevole longitudinalmente tra la prima e la seconda fila di sedili.

In termini di praticità, la Ioniq 5 vanta una capacità del bagagliaio di 530 litri, mentre il “frunk” è solo da 57 litri. In pratica, nel cofano anteriore c’è spazio solo per piccoli attrezzi o per il cavo di ricarica.

Modello Strumentazione digitale Monitor centrale Capacità bagagliaio Tesla Model Y Assente 15" 600 litri + frunk da 117 litri Hyundai Ioniq 5 12,3" 12,3" 530 litri + frunk da 57 litri

Motori

La Tesla Model Y è declinata nelle tre varianti RWD, Long Range e Performance rispettivamente da 320 CV, 514 CV e 534 CV. Come si può immaginare, la più performante è l’ultima, con uno scatto 0-100 km/h di 3,7 secondi e una velocità massima di 250 km/h.

Le percorrenze variano dai 455 km della RWD (con batteria da 50 kWh) fino ai 533 km della Long Range, mentre la Performance si ferma a 514 km nel ciclo misto (entrambe equipaggiate con batteria da 75 kWh).

Tesla Model Y Performance

La Ioniq 5 è disponibile in due tagli di batteria e tre motorizzazioni. Il listino parte dalla versione da 58 kWh e 170 CV e prosegue con le due varianti da 228 CV e 325 CV (quest’ultima anche a trazione integrale), entrambe abbinate alla batteria da 77,4 kWh. L’autonomia è compresa tra i circa 400 km della 170 CV e gli oltre 500 km della 228 CV.

La gamma è completata dalla N da 650 CV, uno dei crossover più estremi e corsaioli del suo segmento capace di scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi. Specifica anche la batteria, che ha una capacità di 84 kWh e permette circa 400 km secondo i primi dati diffusi dalla Casa.

Hyundai Ioniq 5 N

Per quanto riguarda la velocità massima di ricarica, la Model Y può sfruttare appieno i 250 kW dei Tesla Supercharger e passare dal 20 all’80% in 15 minuti. Nel caso della Ioniq 5, si può ricaricare fino a 350 kW per passare dal 10 all’80% in 18 minuti.

Prezzi

La versione RWD della Model Y parte da 46.990 euro, mentre la Long Range da 53.990 euro. Il top di gamma Performance ha un prezzo base di 59.990 euro. Naturalmente, il preventivo può cambiare (anche in modo importante) se si aggiungono accessori come il gancio di traino (da 1.350 euro) e l’Autopilot più completo (da 7.500 euro).

Piuttosto simili i prezzi della Ioniq 5, il cui listino parte da 49.050 euro per l’allestimento Progess e arriva fino ai 63.150 euro dell’Evolution con batteria da 77,4 kWh e trazione integrale.

In mezzo, c’è l’Innovation da 56.100 euro. Anche nel caso della Hyundai si possono aggiungere pacchetti estetici e dedicati agli assistenti alla guida, ma il “delta” di prezzo è più contenuto rispetto alla Tesla. Per esempio, nella già ricca Evolution si possono aggiungere solo la verniciatura (fino a 1.000 euro), lo Smart Design Pack e il Tech Pack, entrambi da 1.500 euro.

Infine, per la N non è ancora stato annunciato ufficialmente il prezzo di listino, anche se secondo le prime informazioni potrebbe aggirarsi intorno agli 80.000 euro.