Il design futuristico e i successi nel rally hanno reso la Lancia Stratos una vera leggenda del suo tempo conosciuta da tutti gli appassionati. Pochi si ricordano, però, la storia della Sibilo, uno stranissimo concept derivato proprio dalla Stratos e presentato al Salone di Torino del 1978.

Rivista nello stile da Bertone, la Sibilo disegnata da Marcello Gandini è stata protagonista di diversi concorsi d'eleganza nel corso della sua vita. E ora ne ripercorriamo la sua storia.

Un monolite dal futuro

Chiamata "Sibilo" per indicare il suono di un oggetto lanciato ad altissima velocità, la Lancia eredita dalla Stratos sia la meccanica che le proporzioni, mentre il passo viene allungato di 10 cm.

Lo stile è davvero futuristico e monolitico, coi finestrini in policarbonato montati a filo col resto dei pannelli che sembrano un tutt'uno con la carrozzeria. Come sulla Lancia originale, ci sono i fari a scomparsa e un parabrezza praticamente piatto, sul quale scorre orizzontalmente un solo tergicristallo. Il nome del modello è riportato al centro della coda tra i due fanali e sembra riprodurre la grafica di un display digitale.

Gli interni della Lancia Sibilo

A proposito di "digitale", gli interni sono qualcosa di assolutamente inedito per l'epoca. Minimalista e orientato al massimo comfort, l'abitacolo della Lancia anticipa alcune delle soluzioni più moderne, come un volante studiato per adattarsi all'ergonomia della mano, mentre al centro della plancia sono raggruppate tutte le funzioni dell'auto.

Sempre al centro, è presente un display digitale inclinato verso il guidatore che mostra le principali informazioni sulla vettura, come negli attuali infotainment.

I concorsi e il cinema

La Lancia è rimasta di proprietà della Bertone fino al 2011, quando attraverso un'asta pubblica è stata acquistata dal collezionista Corrado Lopresto. Da allora, la Sibilo ha partecipato a numerosi concorsi, come quello di Goodwood del 2013 dove ha ottenuto il primo posto nella categoria prototipi. La vettura è stata presente anche al Concorso di Ludwigsburg del 2012, allo SpaItalia del 2014 e al Salone di Ginevra del 2018.

Lancia Stratos Sibilo (1978)

L'abbiamo vista nel 2023 anche all'evento "The Ice" a St. Moritz, dove la Sibilo ha gareggiato con una meccanica ancora originale e perfettamente conservata. E se le sue linee vi ricordano qualcosa è perché probabilmente l'avete vista pure al cinema: l'auto del film "Atto di forza" del 1990 con Arnold Schwarzenegger s'ispira deliberatamente al prototipo Lancia.