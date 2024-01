Hyundai sta per svelare una versione della Ioniq 5 N ancora più sportiva. Dovrebbe chiamarsi NPX1 e, in base a quanto dichiarato dalla casa, debutterà al Salone di Tokyo 2024, in programma dal 12 al 14 gennaio.

I dettagli a riguardo sono ancora pochi, ma dovrebbe trattarsi a tutti gli effetti di un allestimento pronto pista dell'elettrica ad alte prestazioni coreana. Almeno, questo è ciò che si riesce a capire guardando il video pubblicato dalla casa su YouTube.

Super sportiva

Guardandola all'esterno, dalle dimensioni dell'alettone posteriore si capisce fin da subito che non si tratta di una "normale" Ioniq 5 N. Le immagini mostrano la presenza di un body kit completo, dotato perfino di un massiccio splitter anteriore, di un diffusore posteriore di generose dimensioni e di quelle che sembrerebbero essere delle calotte degli specchietti in carbonio.

Se l'auto vi sembra già familiare non siete sulla strada sbagliata. Il mese scorso, infatti, in occasione dell'N Festival tenutosi in Corea del Sud, la casa aveva mostrato le immagini di una Ioniq 5 super estrema, la eN1 Cup car. Non è chiaro se si tratti della stessa auto, ma anche questa era dotata di un body kit di grandi dimensioni e un peso di ben 551 kg inferiore rispetto alla Ioniq 5 N stradale, oltre a un assetto regolabile.

Il teaser della Hyundai NPX1

Da pista per vincere

L'auto da corsa montava cerchi da 18 pollici con pneumatici slick e pinze freno a sei pistoncini all'anteriore e a quattro pistoncini al posteriore. Aveva finestrini laterali e posteriori in policarbonato, un martinetto pneumatico, un rollbar a sei punti conforme alle norme FIA e un interruttore di sicurezza in caso di surriscaldamento della batteria.

Sembra che Hyundai N voglia far correre la Ioniq 5 N in quella che sarà la prima competizione elettrica monomarca della Corea del Sud. Lo sviluppo dovrebbe terminare il mese prossimo e la vettura eN1 Cup dovrebbe scendere in pista già a maggio. A quanto pare, i piloti potranno simulare i cambi di marcia utilizzando la funzione N E-Shift che agisce come un cambio automatico a doppia frizione a otto velocità.

Il video teaser della Hyundai NPX1