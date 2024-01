La ricerca della strada perfetta per la guida non ha mai fine. Oltre a essere una questione soggettiva, come si fa a iniziare un compito così monumentale come quello di cercare le strade di tutto il mondo?

In realtà il compito potrebbe essere meno scoraggiante di quanto si possa immaginare, grazie al sito web roadcurvature.com che non solo mette in evidenza le strade tortuose, ma fornisce anche moltissime informazioni sul percorso.

Colori diversi per strade diverse, in base alle curve

In realtà roadcurvature.com è molto più di una semplice mappa con linee colorate. È uno strumento interattivo che utilizza i dati del terreno e le immagini satellitari per passare da una visione spaziale fino al livello della strada, man mano che si effettua lo zoom.

Le strade prevalentemente rettilinee con curve rade e dolci non ricevono particolare attenzione, ma quando le cose iniziano a farsi divertenti, vengono aggiunti i colori. C'è persino un codice colore per indicare le strade più tortuose, a partire dal giallo per "moderatamente tortuose" fino al rosa acceso per "molto tortuose".

Tra le tante informazioni c'è anche il "valore di curvatura"

Restando in tema di immagini, lo spessore delle linee colorate indica le strade principali o secondarie. È possibile aggiungere al mix anche strade meno tortuose, che appaiono come linee verdi. Con lo zoom, la mappa si trasforma in un'immagine satellitare che mostra la strada attuale e i dintorni. A questo punto è possibile fare clic sulla strada per aprire una finestra con tutti i tipi di informazioni. Troverete i limiti di velocità, la distanza totale del percorso, la distanza tra le curve, il manto stradale, la scorrevolezza della strada e ogni strada è classificata con un "valore di curvatura".

Ammettiamo di essere caduti in una tana di coniglio molto profonda mentre consultavamo questo sito web. È ovviamente una risorsa straordinaria per pianificare viaggi epici, in solitaria o in gruppo. Ma ci piace anche esplorare il mondo dal punto di vista del guidatore. Visto l'enorme numero di strade tortuose in Europa, non c'è da stupirsi che le auto in questa regione siano in gran parte più piccole, con un'attenzione particolare alla maneggevolezza. I grandi spazi aperti negli Stati Uniti e in Australia sono ideali per le grandi cruiser e le muscle car che amano divorare l'asfalto. Da questo punto di vista, l'evoluzione dell'automobile per regione ha tutto il senso.

È tanto istruttivo quanto affascinante e ci lascia con una semplice domanda. Dove vi porterà il vostro prossimo viaggio in auto?