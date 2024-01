In Europa la Dacia Duster si prepara a debuttare con la terza generazione in arrivo nelle concessionarie già dall'estate e con la novità della motorizzazione full hybrid.

In tutto il Sud America, invece, la terza serie tarderà ancora un po' e continuerà la vendita del modello precedente che in Brasile è stato appena presentato in versione ristilizzata.

La Renault Duster restyling 2024, che sfoggia il logo della Casa madre francese, ha dotazioni migliorate per reggere "l'urto" della più compatta Renault Kardian che arriva a marzo. Scopriamo com'è fatta.

Design già visto, ma rinnovato

Il design della Renault Duster 2024 presenta una modifica ai fari a LED, con due linee che formano una "Y" incassata per dividere il gruppo ottico, non troppo diversa dalla Dacia Duster attualmente in vendita anche in Italia.

La griglia riceve una finitura nera lucida, ma il design non è cambiato. Nella parte posteriore, i fanali sono stati ridisegnati, abbandonando la forma interna "+" (molto simile a quella della Jeep Renegade) per utilizzare lo stesso stile a "Y" dei fari. Tutto qui, perché si tratta di un restyling e Renault non ha voluto strafare.

Dotazioni migliorate

Il punto forte è invece nella lista degli equipaggiamenti. Per aumentare il livello di sicurezza, la Duster ha ora sei airbag di serie. Considerando che la Renault Kardian avrà lo stesso numero di airbag, sarebbe strano se la Duster non avesse lo stesso equipaggiamento, visto che si tratta di un modello superiore e più costoso.

La dotazione di serie prevede fari a LED, climatizzatore automatico digitale, servosterzo elettrico, sistema start-stop, cerchi in lega da 16", sensore di parcheggio posteriore, telecamera di retromarcia, centro multimediale da 8" con Android Auto e Apple CarPlay wireless, serrature e finestrini elettrici, controllo della stabilità, cruise control e altro ancora.

Nelle versioni superiori, la Renault Duster brasiliana è dotata di telecamera a 360°, avviso angolo cieco, fari automatici, sensore pioggia, caricatore a induzione per smartphone, portachiavi, cerchi in lega da 17" e altro ancora.

I motori

Ciò che non cambia è la motorizzazione. Continua a utilizzare il motore aspirato 1.6 SCe, che eroga 118 CV.

La versione entry-level ha un cambio manuale a 5 rapporti e può essere equipaggiata con il cambio automatico di tipo CVT a 6 marce simulate, che equipaggia le altre configurazioni. La Duster Iconic Plus è l'unica con il 1.3 turbo da 170 CV.

I prezzi in Brasile

I prezzi brasiliani della rinnovata Renault Dacia partono dai 122.290 reais (22.808 euro al cambio odierno) della versione entry-level Intense Plus 1.6 manuale, che salgono a 131.190 reais (24.468 euro) con il cambio CVT.

La variante Iconic Plus 1.6 CVT sarà venduta a 139.890 reais (26.091 euro), mentre la Iconic Plus 1.3 turbo arriva a 153.890 reais (28.702 euro). La configurazione top di gamma ha anche un pacchetto opzionale chiamato Outsider, venduto a 1.800 reais (335 euro), che aggiunge piccole modifiche al look, come i fari supplementari sul paraurti anteriore e i fregi laterali.