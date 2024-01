In un mondo globalizzato dell'auto dove ancora vige la delocalizzazione produttiva, gli impianti all'estero, le alleanze, le joint venture e il dominio di pochi gruppi automobilistici sempre più grandi, non è facile capire la nazionalità di un'auto.

Nonostante questa intrinseca difficoltà abbiamo provato a rispondere a una duplice domanda: quali sono e quante sono le auto "veramente" italiane sono state vendute in Italia nel 2023?

Produzione o assemblaggio in Italia

La risposta più semplice e diretta è: 251.920 vetture su un totale di 1.566.448, vale a dire il 16,08% di tutte le auto targate nell'anno appena chiuso. In questo conteggio "semplice", basato sui dati statistici di Unrae, abbiamo infatti inserito tutti i modelli costruiti o assemblati in Italia.

Lo stabilimento Stellantis di Mirafiori (TO)

Oltre a quelli interamente costruiti nel nostro Paese abbiamo infatti considerato anche quelli che vengono assemblati, adattati, riprogettati e rimarchiati in Italia con marchi italiani come ad esempio le auto dell'azienda molisana DR Automobiles Groupe o di EMC o della neonata Cirelli.

Lo stabilimento DR Automobiles di Macchia d'Isernia (IS)

Meno di un italiano su sei sceglie davvero italiano

Questo significa che nel 2023 meno di un italiano su sei ha scelto, consapevolmente o meno, di comprare un'auto prodotta o assemblata in Italia. Accade infatti che molte delle auto di maggior successo sul nostro mercato sono in realtà prodotte all'estero, sia da costruttori stranieri che da costruttori italiani come Stellantis.

Fiat Panda, l'italiana più amata dagli italiani

In questo nostro approfondimento potete scoprire quali sono le auto costruite in Italia e dove sono le fabbriche che le producono. Nel calcolo delle auto italiane abbiamo ovviamente incluso anche Lamborghini, marchio italiano da sempre per storia e produzione nonostante la proprietà Audi, ma anche Jeep che è un brand americano di Stellantis, ma vede nascere Renegade e Compass a Melfi, in Basilicata.

Italiane "pure"al 13,72% del totale (0,35% le elettriche)

Prima si lasciarvi alla lettura della classifica completa di tutte le auto Made in Italy immatricolate nel nostro Paese nel 2023, vi lasciamo un paio di curiosità.

Jeep Renegade, la seconda in classifica Fiat 500X, terza classificata

Se escludiamo dal conteggio le auto derivate da modelli cinesi, la somma arriva a quota 214.983, ovvero il 13,72% di italiane "pure" sul totale. Se invece contiamo solo le elettriche (in corsivo nella classifica qui sotto), scopriamo che le italiane sono appena lo 0,35% del totale del mercato e l'8,15% dell'immatricolato elettrico.

Fiat Panda: 102.625 Jeep Renegade: 29.327 Fiat 500X: 27.905 Jeep Compass: 21.955 Alfa Romeo Tonale: 18.831 DR 4.0: 8.456 DR 5.0: 8.182 Alfa Romeo Stelvio: 7.351 DR 6.0: 4.755 Fiat 500 elettrica: 4.749 EVO 3: 3.374 Maserati Grecale: 3.219 DR 3.0: 2.892 EVO5: 2.327 EVO4: 1.423 Alfa Romeo Giulia: 1.208 EMC Vawe3: 872 DR 1.0 EV: 490 Sportequipe 7: 370 Maserati Levante: 259 Lamborghini Urus: 226 DR F35: 217 Abarth 500e: 185 Ferrari 296: 178 Maserati Ghibli: 177 Lamborghini Huracan: 150 Ferrari Roma: 112 Ferrari Portofino: 103 Maserati GranTurismo: 98 Ferrari 812: 85 Sportequipe 6: 85 DR3: 82 Ferrari SF90: 75 Maserati MC20: 69 X K2: 58 Ferrari Purosangue: 55 EVO7: 48 Sportequipe 5: 30 Ferrari F8: 26 DR4: 25 Cirelli 5: 19 Dallara Stradale: 18 Maserati Quattroporte: 18 Sportequipe 8: 9 Ferrari Daytona SP3: 3 Cirelli 4: 2 Maserati GranCabrio: 2 Cirelli 7: 1 DR 7.0: 1 Ferrari Monza SP: 1 Lamborghini Aventador: 1 Altre: 2

Totale: 251.920

[Elaborazioni Motor1.com su dati Unrae]