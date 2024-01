L'anno scorso, il tuner giapponese Liberty Walk ha presentato un kit widebody per la Ferrari F40 al Tokyo Auto Salon. Quest'anno, l'officina ha voluto ripetersi mettendo in mostra una versione in miniatura dell'iconica supercar del Cavallino.

Quello che vedete però non è un vero e proprio tuning basato sulla F40. Piuttosto, Liberty Walk ha realizzato uno speciale kit per la Mazda Autozam AZ-1, una piccola sportiva venduta solo in Giappone negli anni '90.

La baby F40

Le immagini qui sotto mostrano il body kit ispirato alla F40 di Liberty Walk e una AZ-1 di serie, per farvi capire quanto siano state radicali le modifiche.

L'Autozam AZ-1 "vestita" da Ferrari F40 Autozam AZ-1

Il kit modifica il "muso" della AZ-1 con una fascia anteriore e un cofano che assomigliano molto a quelli della Ferrari. Ci sono anche dei profili aerodinamici agli angoli e uno splitter piuttosto minaccioso, oltre ai fari alogeni, che sono estremamente simili a quelli montati dalla F40.

I passaruota allargati rendono più muscoloso e piazzato l'assetto della AZ-1, mentre i nuovi pannelli porta con tanto di presa d'aria emulano l'aspetto della F40.

Il posteriore dell'AZ-1 trasformata da Liberty Walk

Il posteriore presenta un'ala alta e fissa con grandi piastre terminali. Secondo l'azienda, il paraurti rivisto include i catarifrangenti, ma non i fanali posteriori. Liberty Walk non menziona lo scarico, ma le foto mostrano una configurazione a tre terminali montati al centro come sulla F40.

Il kit costa come un'utilitaria

Non ci sono dettagli sulle modifiche agli interni, ma i sedili sportivi visibili nelle foto non sono di serie. Se possedete una AZ-1 e volete renderla simile a un'iconica Ferrari, Liberty Walk chiede 22.600 dollari (circa 20.000 euro) per il kit di carrozzeria. Questo "preventivo", però, non tiene conto della riverniciatura e dell'installazione dei pezzi.

Il kit di Liberty Walk Il tuning di Liberty Walk sulla "vera" Ferrari F40

In aggiunta, si può richiedere anche un set di cerchi forgiati a sei razze con finitura nera da 16" all'anteriore e 17" al posteriore, per un totale di 14.300 dollari (12.800 euro).

Il motore? Ovviamente scordatevi il V8 biturbo della F40. A spingere l'AZ-1 c'è sempre un tre cilindri da 657 cc e soli 63 CV.