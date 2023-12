Siete possessori di un'Abarth 595 e state cercando il giusto regalo di Natale? Forse vi conviene dare un'occhiata al tuning di Liberty Walk.

Il tuner giapponese ha sfornato un'elaborazione da corsa (almeno dal punto di vista estetico) per la sportiva "nostrana" donandole un look aggressivo e molto muscoloso, anche se le modifiche non sono esattamente alla portata di tutti.

L'Abarth è andata in palestra

Il kit conferisce alla Abarth un look completamente nuovo. Davanti, il nuovo paraurti anteriore è più largo di quello di serie e include uno splitter nella parte inferiore, profili aerodinamici agli angoli e prese d'aria più grandi. Questi elementi accentuano i nuovi parafanghi più muscolosi e conferiscono al muso un aspetto ispirato al mondo delle corse.

Ai larghi passaruota sono abbinati delle nuove minigonne più ampie, che accentuano i "muscoli" della piccola Abarth. Nel posteriore troviamo un alettone studiato appositamente da Liberty Walk. Non sappiamo se abbia effettivamente delle funzioni aerodinamiche o se i progettisti l'abbiano installato esclusivamente per esaltare ulteriormente l'estetica della vettura.

I prezzi

Passando ai prezzi di questo tuning dedicato alla 595, Liberty Walk dà la possibilità di acquistare i singoli pezzi separatamente oppure l'intero kit. Quest'ultimo costa 15.070 dollari (circa 13.800 euro), ma se optate per le finiture in carbonio il prezzo può lievitare fino a 17.070 dollari (15.500 euro).

Se invece preferite montare solo determinati pezzi, sappiate che - per esempio - il diffusore posteriore in carbonio costa 2.970 dollari (2.700 euro), quasi lo stesso prezzo dell'alettone (2.750 euro).

Sotto al cofano dell'Abarth non cambia nulla. A spingere anche questa 595 personalizzata da Liberty Walk è sempre il 1.4 turbo da 165 CV che permette uno scatto 0-100 km/h di 7,3 secondi e una velocità massima di 218 km/h.