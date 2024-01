Lo avevamo già annunciato alla fine dello scorso anno, ora è ufficiale: a ben cinque anni dal suo lancio sul mercato, la BMW Z4 (serie G29) abbina finalmente al motore turbo benzina 6 cilindri in linea il cambio manuale. Ecco a voi la nuova BMW Z4 M40i Edition Pure Impulse.

Un modello speciale che si inserisce nella lunga tradizione di roadster manuali e a sei cilindri di Monaco di Baviera. Qualche esempio: la BMW 328 del 1936, la BMW Z1 del 1987 e la BMW Z3 Roadster del 1995. Ora arriva anche l'attuale Z4, affiancandosi alle varie M2, M3 ed M4, anch'esse disponibili con questa accoppiata vecchia scuola.

Come da tradizione

La BMW Z4 M40i Edition Pure Impulse, come la sua gemella con cambio automatico a 8 rapporti, eroga 340 CV e 500 Nm, tutti scaricati a terra dalle sole ruote posteriori. I dati ufficiali parlano di uno 0-100 in 4,6", appena 0,1 in meno rispetto alla versione automatica.

BMW Z4 M40i Pure Impulse, vista laterale BMW Z4 M40i Pure Impulse, gli interni

Per quanto riguarda il cambio manuale, opzione che BMW non intende abbandonare tanto presto sulla propria gamma, è stato sviluppato appositamente per questa Z4. Si tratta di un elemento modulare al quale sono stati apportate modifiche utilizzando alcune componenti firmate BMW M, mentre leva del cambio, guida e collegamento al cambio sono state progettate in esclusiva per la Z4 Pure Impulse.

Altre modifiche meccaniche hanno riguardato l'assetto, così da aumentare ulteriormente le sensazioni di guida. Gli ammortizzatori adattivi, sterzo a rapportatura variabile, controllo della trazione e differenziale M-Sport sono gestiti da una versione raffinata del classico software BMW. Sono inoltre presenti molle più rigide, barra antirollio dedicata, cerchi da 19" all'anteriore e da 20" al posteriore.

BMW Z4 M40i Pure Impulse

Come riconoscerla

Oltre alle novità sotto pelle la BMW Z4 M40i Pure Impulse si distingue dalla versione automatica per dettagli estetici come gusci degli specchietti retrovisori esterni verniciati in nero, nuove appendici aerodinamiche sui passaruota posteriori e per le pinze freno rosse. C'è poi la speciale tinta Frozen Deep Green metallizzato, esclusiva per il mercato europeo.

Le consegne della BMW Z4 M40i con cambio manuale inizieranno a marzo 2024 con prezzi ancora da definire. Per farsi un'idea la versione automatica parte da 75.600 euro.