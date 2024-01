Per BMW si sta avvicinando un punto di svolta epocale: secondo quanto dichiarato dal direttore finanziario Walter Mertl infatti, le auto con tradizionale motore a combustione hanno raggiunto il loro picco nelle vendite in quel di Monaco. Il futuro è rappresentato dall'elettrico, pronte a guidare la crescita finanziaria della Casa.

Stando a Mertl quindi le vendite di modelli benzina e diesel si ridurranno gradualmente, specialmente per il sempre più vicino appuntamento con il 2035 e lo stop alla vendita di motori tradizionali. Nulla di nuovo dunque. C'è però una buona notizia per gli appassionati: in quel di BMW il cambio manuale - abbinato a motori termici - non verrà abbandonato tanto presto.

Save the manuals

Nonostante il passaggio alla mobilità elettrica infatti la BMW continuerà a commercializzare modelli con il pedale della frizione, abbinato alla gamma delle sportive M come M2, M3 ed M4. Questo nonostante ormai la trasmissione manuale rappresenti - secondo quanto riferito dai vertici a Top Gear - il 15-20% delle immatricolazioni.

BMW M2, gli interni BMW M3

Troppo importante soddisfare le richieste di chi preferisce una guida vecchia scuola, a gestire in autonomia i passaggi di marcia. Se poi aggiungiamo l'intenzione di BMW di non abbandonare nemmeno lo sviluppo di motori termici il quadro è completo: la transizione è ormai avviata, ma è ancora presto per lasciarsi completamente il passato alle spalle.

Come vanno le elettriche

Guardando al 2023 BMW ha raggiunto il 15% di immatricolazioni di auto elettriche, in linea con l'obiettivo di vendere 3 milioni di modelli a batteria entro il 2030. A proposito di sportive ed elettriche: per il secondo anno di fila la i4 M50 è stato il modello "M" più venduto al mondo. Segno di come anche i gusti dei clienti stiano cambiando.

BMW Neue Klasse Concept

La vera grande svolta è prevista per il 2026, quando saranno in commercio vari modelli 100% elettrici basati sulla piattaforma Neue Klasse, destinata a debuttare nel corso del 2024 con la versione di serie della concept vista al Salone di Monaco 2023. Anche grazie alla nuova meccanica nel 2026, secondo Mertl, i margini di profitto delle elettriche BMW saranno simili a quelli delle auto con motori termici.