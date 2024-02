Revisione di auto e moto senza passare al 'casello' dei pagamenti in contanti. È l'ultimo dei tanti servizi offerti dall'ecosistema di Telepass attraverso la sua App. La società guidata da Andrea Mangoni ha annunciato infatti una partnership con Veycore, azienda tech di riferimento per i prodotti digitali dedicati alla manutenzione e riparazione dei veicoli, per facilitare l'attività di revisione auto e moto negli autoriparatori del network Veycore.

Esperienza digitale

Il servizio punta sulla digitalizzazione dell’intera esperienza, con l’obiettivo di renderne la fruizione del servizio più semplice e rapida, in particolare nei centri città.

In questo modo sarà ancora più comodo per i clienti Telepass effettuare la manutenzione obbligatoria dei veicoli inferiori alle 3,5 tonnellate, scegliendo e raggiungendo l’autoriparatore selezionato tramite la mappa presente in app. Al momento le officine Veycore convenzionate con Telepass sono presenti in particolare a Milano, Roma, Firenze e Torino. Telepass e Veycore, si legge in una nota, continueranno a lavorare per estendere la copertura del servizio sul territorio nazionale.

App Telepass Pay viaggi in auto

Appuntamenti per app

La collaborazione consente ai clienti Telepass (offerte Telepass Easy e Telepass Plus) di gestire sia la prenotazione dell’appuntamento sia il pagamento della revisione direttamente dalla loro app. Selezionando un giorno e un orario presso uno degli autoriparatori convenzionati (in continua crescita e consultabili in App o sul sito www.telepass.com) è possibile prenotare la revisione per ogni veicolo la cui targa è abbinata al dispositivo Telepass. Il servizio consente di pagare la revisione in modo completamente cashless, in quanto il solo costo della revisione sarà addebitato nel primo ciclo di fatturazione utile, mentre eventuali costi aggiuntivi necessari per il superamento della revisione dovranno essere saldati presso l’autoriparatore.

I clienti Telepass possono attivare gratuitamente in App il servizio Memo per controllare le date ed essere avvisati della scadenza della revisione, obbligatoria per legge, per i veicoli associati al proprio dispositivo.

Il servizio offerto in collaborazione con Veycore si aggiunge a un ecosistema di 30 servizi integrati, accessibili tramite l’App Telepass, tra cui: il pagamento del bollo dell’auto, del carburante, del parcheggio, il lavaggio ecologico waterless e a domicilio con Wash Out, mobilità condivisa, fino alla sottoscrizione di servizi assicurativi legati.