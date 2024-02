Pagani ha postato sui social media un breve filmato per anticipare "una nuova creazione" del suo programma Atelier. L'azienda ha fornito pochi dettagli sulla misteriosa supercar.

Non sappiamo cosa abbia in serbo Pagani, ma se è come le sue precedenti prelibatezze, ci aspetta un'ottima sorpresa.

Un grande alettone in coda

La nuova Pagani si avvicina sempre di più, perché è sotto un telo che rivela i suoi contorni simili a quelli della Huayra R. L'azienda non è riuscita a nascondere il massiccio alettone posteriore, che si collega a una pinna verticale che corre lungo la spina dorsale dell'auto. Un notevole splitter anteriore si trova su quello che sembra il muso più appuntito della Huayra.

Il maestoso urlo del V12

Probabilmente non si tratta di una nuova variante della Utopia. L'auto che Pagani ha mostrato presenta la stessa piega nel parafango posteriore della Huayra R, il che ci fa pensare che si tratti di una versione aggiornata del modello da pista. Potrebbe anche trattarsi di una creazione unica basata sull'auto da corsa.

Il breve teaser mostrava solo vari circuiti di gara di tutto il mondo, come il Circuit de Barcelona-Catalunya e lo Yas Marina Circuit, accompagnati dal suono di un ruggente motore a 12 cilindri. La casa automobilistica ha presentato la Huayra R nel marzo 2021 con un V12 aspirato da 850 CV. Siamo curiosi di vedere se Pagani evolverà il design o se ha in serbo qualcosa di diverso.

Non è chiaro quando vedremo la nuova auto senza copertura. Il teaser dice solo "Restate sintonizzati", quindi lo faremo.