C'è un nuovo SUV compatto che va a posizionarsi a metà strada tra la Renault Captur e la Austral, si chiama Renault Symbioz e sarà svelato tra pochissimo, nella primavera del 2024.

Il nuovo SUV crossover francese di segmento C con motorizzazione full hybrid è stato appena svelato, almeno in parte, da una serie di immagini teaser che ne mostrano le forme ispirate ai più recenti canoni stilistici di Scenic, Megane e Austral.

Un nuovo SUV compatto, ma non troppo (4,41 metri)

In base a quello che si vede nelle foto teaser si può anticipare che la Renault Symbioz, il cui nome è stato scelto per richiamare in varie lingue l'unione tra la famiglia e l'auto, ha un aspetto slanciato e moderno.

Renault Symbioz, il teaser della vista laterale

Le forme dei fari anteriori e dei vetri laterali ricordano in qualche modo quelle della più grande Rafale, ma con un'impostazione più da SUV familiare. La lunghezza della Renault Symbioz è infatti di 4,41 metri, di poco inferiore ai 4,47 metri della Renault Scenic E-Tech Electric e ai 4,51 metri della Austral. Il peso è inferiore ai 1.500 kg.

La Symbioz è full hybrid e ha 145 CV

Tra le poche anticipazioni sulle caratteristiche della Renault Symbioz c'è poi la motorizzazione E-Tech full hybrid da 145 CV, probabilmente lo stesso 1.6 aspirato ed elettrificato già utilizzato sulla Renault Arkana E-Tech Hybrid.

Renault Symbioz, il dettaglio del portellone

Come dice la Casa francese, la nuova Symbioz avrà al suo interno "tutto ciò che serve per soddisfare le famiglie, con un’abitabilità generosa e un grande volume di carico".

Un'altra dotazione interessante della Renault Symbioz è il tetto panoramico Solarbay, già disponibile su Arkana e Scenic elettrica, che si basa sulla tecnologia PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal). Questo significa che basta premere un pulsante per far diventare opaco o trasparente il tetto in cristallo, senza bisogno di una tendina oscurante.