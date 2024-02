Una delle opportunità messe sul banco dall'elettrico è quella di far rinascere vetture del passato, privandole dei vecchi motori termici e dotandole di powertrain a batteria. Certo, quando succede su sportive ricche di fascino e storia qualcuno storce il naso. Ma non è questo il caso.

Protagonista del nuovo restomod a emissioni zero è la Fiat 500 Spiaggina, mitica versione privata di portiere e tetto dell'auto che ha motorizzato l'Italia. Un modello nato negli anni '50 e diventando oggetto di culto, riportata in vita da Aznom Automotive. Naturalmente con un cuore 100% elettrico.

Pronta per l'estate

Si chiama 500 Spiaggina E-Classic e utilizza la versione originale, restaurata nella meccanica e nell'estetica mantenendo intatto il fascino dell'epoca. Dietro al divanetto posteriore però non c'è il c'è il classico 2 cilindri. A muoverla ci pensa infatti un motore elettrico da 20 kW (27 CV) alimentato da un pacco batterie al litio-ferro-fosfato da 11 kWh, per 90 chilometri di autonomia e 89 km/h di velocità massima.

Di certo non un'auto adatta a lunghi viaggi, come non lo era la 500 Spiaggina originale, ma perfetta per godersi appieno la stagione estiva in località turistiche. Immergendosi in un'atmosfera da Dolce Vita.

500 Spiaggina E-Classic 500 Spiaggina E-Classic

Anche perché la carrozzeria è in tutto e per tutto uguale all'originale. Tendalino al posto del tetto, cromature, i nastri al posto delle portiere e ambiente "en plein air". Giusto la strumentazione è stata rivista, con elemento circolare al cui centro è sistemato un piccolo monitor a indicare velocità e autonomia residua. Zero super schermi o altri elementi moderni. È tutto come una volta.

Con la 500 Spiaggina E-Classic Aznom, piccolo costruttore monzese specializzato nella produzione di supercar e auto di lusso a tiratura limitatissima o in esemplare unico, dà vita al brand Toys For Boys, dedicato alla costruzione in piccola serie di restomod sia elettrici sia termici.