Spiaggina. Basta la parola. La Fiat 500 "naked", senza tetto, porte e finestrini, protagonista della Dolce vita e dei "Favolosi anni '60", torna come aperitivo della ripartenza e delle vacanze 2021.

A riproporla in rent, con il restomod di Garage Italia, è Hertz Italia, filiale della multinazionale del noleggio a breve termine da poco uscito in Usa e Canada dalla procedura di Chapter 11.

Le Fiat 500 Jolly Icon-e Spiaggina (questo il nome completo) vengono offerte a quelli che Hertz chiama "ospiti" (e non "clienti" ) nella nuova versione, per ora in cinque unità e con altrettanti colori originali: Acqua Turchese, Azzurro Cielo, Blu Mediterraneo, Rosa Budelli e Verdello di Sicilia.

Il motore è elettrico, con una batteria da 9 kwh, 120 km di autonomia e 85 km/h di velocità massima in modalità "lepre" ("tartaruga" è l'altra più tranquilla). Cruscotto digitale e selettore a pulsantiera completano la dotazione ridotta all'osso tipica della cosiddetta donor car anni '60, rigorosamente priva di servosterzo. La trasformazione, per la parte elettrica, viene effettuata in collaborazione con la Newtron di Termini Imerese.

Selezione Italia

La Spiaggina entra nell'offerta premium di Hertz, Selezione Italia, con un parco di auto italiane (tra cui Maserati, Abarth e l'Alfa Romeo Giulia Grand Tour, one off di Garage Italia con un affresco nel cielo della vettura).

Selezione Italia, ha ricordato Massimiliano Archiapatti, amministratore delegato e direttore generale di Hertz Italia, "ha un pubblico per il 70% di stranieri e del 30% domestico" (dati 2019, perché nel 2020 il noleggio a breve è stato sostanzialmente fermo causa pandemia). "Tra settembre e ottobre, Covid permettendo, ci si attende in Italia il ritorno dei turisti statunitensi, che sono una parte significativa della nostra attività", ha proseguito.

Archiapatti ha sottolineato "le novità di Selezione Italia e la piacevolezza di queste Spiaggina colorate che mettono il buon umore solo a guardarle. Siamo pronti ad accogliere gli ospiti che vorranno viaggiare nella massima sicurezza a bordo della nostra flotta. Questo è solo la prima delle novità che stiamo preparando (ancora con Garage Italia, ndr), ma non vogliamo anticipare la prossima stagione".

Prendere la Spiaggina a noleggio (da 1 a 28 giorni massimo) costa 208 euro al giorno con servizio di ricarica, tramite app. Le vetture fanno base nelle regioni a più alta vocazione turistica attesa: Toscana, Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna. È previsto un servizio personalizzato di consegna nel luogo scelto dal cliente, con tariffe variabili a seconda della distanza. Le prenotazioni sono già attive a Roma (primo cliente arrivato da Dubai) e a brevissima scadenza saranno aperte nelle altre regioni.