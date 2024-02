Lunghezza: 4.495 mm

Larghezza: 1.800 mm

Altezza: 1.600 mm

Passo: 2.670 mm

Bagagliaio: 385/1.314 litri

Il nome è inedito, stile e dimensioni sono invece un'evoluzione di quanto già conoscevamo. La Subaru Crosstrek rappresenta infatti la nuova generazione della XV e prende il nome dalla versione americana del crossover delle Pleiadi. Carrozzeria 2 volumi, look aggressivo e assetto rialzato ma senza esagerare.

Mossa esclusivamente dal 2.0 boxer mild hybrid accoppiato alla trazione integrale e al cambio automatico CVT la Crosstrek, ordinabile da qualche giorno con prezzi a partire da 37.900 euro, si inserisce in un segmento ricco di concorrenti.

Subaru Crosstrek, le dimensioni

La Subaru Crosstrek è lunga 4,49 metri (4.495 mm), praticamente come la Citroen C5 Aircross, con larghezza di 1,8 metri (1.800 mm), altezza di 1,6 (1.600 mm) e passo - la distanza tra il centro ruota anteriore e quello posteriore - di 2,67 (2.670 mm). Dimensioni pressoché identiche a quelle della XV che sostituisce.

Subaru Crosstrek, l'anteriore

Subaru Crosstrek, abitabilità e bagagliaio

Se fuori dunque la Subaru Crosstrek non cambia più di tanto rispetto alla XV, in abitacolo le novità ci sono. Arredamento rivisto, più tecnologia e sedili anteriori completamente ripensati, grazie anche alla collaborazione di una equipe di medici per renderli più capaci di assorbire le asperità del terreno e contenere meglio il corpo. Il risultato è un comfort nettamente migliorato. Il divanetto posteriore rimane invece lo stesso, abbattibile con schema 1/3-2/3.

Subaru Crosstrek, gli interni Subaru Crosstrek, il divanetto posteriore

Il bagagliaio mantiene invece il disegno irregolare della XV, dovuto alla trazione integrale simmetrica (propria del DNA Subaru) e allo schema a doppio braccio oscillante delle sospensioni. La capacità va da un minimo di 385 a un massimo di 1.314 litri (1.297 sull'allestimento Style). Valori simili a quelli di una Volkswagen Golf, lunga però 21 cm in meno.

Come detto la Subaru Crosstrek è disponibile unicamente con il 2.0 boxer aspirato mild hybrid da 136 CV, elettrificazione leggera per non penalizzare il peso - intorno ai 1.600 kg - ma che non esalta in consumi. La media dichiarata è infatti di 7,7 litri ogni 100 km.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 2.0 MHEV 136 CV Benzina Integrale, cambio automatico

Subaru Crosstrek, il posteriore

Subaru Crosstrek, le concorrenti con dimensioni simili

Il segmento della Subaru Crosstrek, prendendo in considerazione una lunghezza compresa tra 4,45 e 4,55 metri, è ricco di proposte sia di brand generalisti sia premium. Si possono citare Audi Q3, Toyota Corolla Cross, Hyundai Tucson e via dicendo. Molte delle quali con gradi di elettrificazione che contano anche su powertrain full hybrid e plug-in.