Presentata nell'autunno 2023 la Subaru Crosstrek è l'erede della XV, dalla quale riprende buona parte dello stile esterno e le dimensioni. La lunghezza è infatti di 4,46 metri, a inserirla nel segmento dei crossover compatti.

Mossa esclusivamente dal 2.0 boxer mild hybrid da 136 CV, abbinato al cambio CVT, è ordinabile da oggi, con prezzi a partire da 37.900 per l'allestimento base, per arrivare ai 42.150 della top di gamma.

Subaru Crosstrek, prezzi e allestimenti

La Subaru Crosstrek è disponibile in 3 allestimenti: Style, Style Extra e Premium.

Il primo di serie monta cerchi in lega da 17", luci full LED, barre sul tetto, sistema EyeSight evoluto varie funzioni di sicurezza, sedili anteriori riscaldabili, keyless, monitor centrale da 11,6", climatizzatore automatico bi-zona e telecamera posteriore.

La Subaru Crosstrek Style Extra aggiunge cerchi da 18", abbaglianti automatici, due porte USB anteriori, sedile guidatore e passeggero anteriore a regolazione elettrica, specchietto retrovisore fotocromatico e sistema X-Mode a due modalità.

Infine la più ricca Premium prevede sedili in pelle, tetto apribile e navigatore satellitare.

Subaru Crosstrek, gli interni

Come detto l'unico motore disponibile è il 2.0 benzina mild hybrid da 136 CV, abbinato sempre alla trazione integrale con ripartizione della coppia 60% all’anteriore e il 40% dietro (dovuta a una differente distribuzione dei pesi per via della presenza del motore elettrico) e cambio a automatico CVT.

Subaru Crosstrek, i prezzi

Modello Motore Prezzo Subaru Crosstrek Style 2.0i mild hybrid 136 CV 37.900 euro Subaru Crosstrek Style Extra 2.0i mild hybrid 136 CV 39.400 euro Subaru Crosstrek Premium 2.0i mild hybrid 136 CV 42.150 euro