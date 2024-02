Negli anni '80 Seat produceva auto piuttosto interessanti. Questa Ibiza ne è un esempio perfetto, grazie alla linea dell'Italdesign di Giorgetto Giugiaro e a un motore sviluppato con l'aiuto di Porsche.

Robery Petyko, che gestisce il canale YouTube Old Skull Garage, ha raccontato a Motor1 che un amico gli ha segnalato questo esemplare del 1991 rimasto parcheggiato in un fienile abbandonato in Ungheria per almeno dieci anni. Grazie a un piccolo intervento è stata in grado di funzionare di nuovo.

Torna in moto

L'utilitaria è rimasta nella stessa città ungherese per oltre 20 anni. "La signora che l'ha usata per ultima è un'insegnante che percorreva pochi chilometri", ha detto Petyko. Quando ha preso una nuova auto, gli amici le hanno permesso di parcheggiare questa vecchia Seat nel loro fienile.

In questo video la piccola utilitaria esce per la prima volta. Dopo aver controllato le condizioni delle candele e dell'olio, Petyko versa un po' di benzina nel carburatore per vedere se il motore da 1,5 litri funziona e questo si avvia immediatamente, girando al minimo solo per un momento.

La Seat Ibiza abbandonata in Ungheria

All'inizio la pompa del carburante non funziona, ma alla fine Petyko riesce a farla partire. Petyko ci ha detto che il figlio del proprietario originale ha portato a casa la Ibiza dopo le riprese perché vuole renderla nuovamente idonea per la circolazione.

Un po' di storia

La prima generazione della Ibiza debutta nel 1984, prima che Volkswagen acquisisce il controllo della Seat nel 1986. Giugiaro basa il design sulla sua proposta rifiutata per la seconda generazione della Volkswagen Golf e Porsche contribuisce alla progettazione dei motori a quattro cilindri da 1,2, 1,5 e 1,7 litri.

Seat vuole sottolineare il suo rapporto con il famoso marchio tedesco, così l'azienda accetta di pagare una royalty per mostrare in modo evidente la scritta "System Porsche" sulla testata del cilindro. Dal 1984 al 1993 ne vengono vendute 1.342.001 unità.