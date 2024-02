Tra le auto più ricercate del momento c’è la DR 3.0, e la Casa molisana lancia offerte a febbraio in collaborazione con CA Auto Bank con un finanziamento speciale sulle vetture in pronta consegna.

La DR 3.0 1.5 a benzina con cambio manuale viene proposta ad un prezzo di 18.900 euro, con servizi aggiuntivi quali Identicode e Polizza Pneumatici.

I costi iniziali comprendono una spesa di apertura pratica di 325 euro più i 16 euro dei bolli di legge; l’anticipo richiesto è di 4.990 euro, seguito da 96 rate mensili da 209 euro (TAN 7,95%, TAEG 10,20%), con 3,50 euro al mese di spese di incasso incluse nella rata.

Dal momento che si paga tutta la vettura, non è prevista una maxi rata finale, né un limite chilometrico con costi per esubero. L'offerta è valida presso i concessionari aderenti, con disponibilità limitata allo stock in rete e presso la casa madre.

Vantaggi

Per chi vuole il possesso della DR 3.0 dilazionando nel tempo l’importo totale, questa offerta può essere particolarmente interessante, anche perché le rate ammontano a 209 euro al mese, spese incluse. Alcuni servizi nella fase iniziale del finanziamento aumentano il valore dell’offerta DR.

Svantaggi

La durata estesa del finanziamento potrebbe comportare un impegno finanziario a lungo termine per l'acquirente.

In sintesi