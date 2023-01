La DR 3 cambia faccia e nome per il 2023, diventando la nuova DR 3.0. Il piccolo SUV dalle dimensioni molto compatte per il nuovo anno accoglie dei moderni fari anteriori su due livelli, una calandra più grande e diverse novità tecnologiche per gli interni.

La nuova DR 3.0 è già in vendita con prezzi di 18.900 euro per la versione con motore 1.5 a benzina da 116 CV e 20.400 euro per la versione con motore 1.5 a benzina e GPL, da 114 CV. Ecco tutte le informazioni.

Piccola alta

La DR 3.0, come anticipato, è un piccolo SUV a cinque porte e cinque posti commercializzato dalla molisana DR. Gli aggiornamenti estetici per il 2023 iniziano dal frontale, dove debuttano dei nuovi gruppi ottici su due livelli; su quello più alto ci sono le luci diurne e di posizione, su quello più basso gli anabbaglianti, gli abbaglianti e le frecce.

Si tratta di un miglioramento estetico per svecchiare la linea dell'auto, già in vendita da alcuni anni in diverse generazioni e che fino a oggi ha collezionato buoni risultati sul mercato, soprattutto nella versione a GPL.

Il posteriore della DR 3.0 2023 La DR 3.0 2023 La DR 3.0 2023

Per concludere con gli aggiornamenti estetici, guardando la nuova DR 3.0 di profilo si notano delle nuove barre portatutto sul tetto insieme a due nuovi design per i cerchi in lega, che ora possono essere da 17 pollici (di serie) o da 18 pollici (optional).

Più tecnologica

La rinnovata DR 3.0 non cambia solo fuori ma anche dentro. Con questo aggiornamento debutta in plancia un nuovo sistema di infotainment, da 9 pollici con Android Auto o Apple CarPlay, insieme a un nuovo quadro per la climatizzazione, a nuovi rivestimenti peri sedili - ora in ecopelle ma con inserti in tessuto - e al'apertura del bagagliaio da remoto.

Gli interni della DR 3.0 2023 I sedili posteriori della DR 3.0 2023 I comandi al volante della DR 3.0 2023

A livello di "comodità" per tutti i giorni, sulla nuova 3.0 arrivano, poi, la telecamera posteriore, l'accensione automatica dei fari e, infine, alcuni nuovi sistemi ADAS, come la frenata automatica di emergenza per altri veicoli, ciclisti o pedoni.