La Cupra Born è stata la prima auto elettrica del brand sportivo spagnolo del Gruppo Volkswagen. Ha debuttato alcuni anni fa e negli anni è stata aggiornata con nuove dotazioni tecniche e tecnologiche.

Per il 2024 il suo listino si arricchisce della nuova versione top di gamma VZ, la più sportiva di tutte, dotata di due motori, trazione integrale, 326 CV e fino a 545 Nm di coppia. Scopriamola.

La più sportiva

Un balzo di specifiche notevole. Fino a oggi, infatti, la Born più sportiva era la versione e-Boost da 231 CV, a cui abbinare opzionalmente il Performance Pack per circa 1.800 euro, con cerchi in lega maggiorati e assetto adattivo.

La nuova Cupra Born VZ, invece, è completamente diversa, a cominciare dal powertrain. Quest'ultimo, infatti, è lo stesso della cugina Volkswagen ID.5 GTX, seppur con 10 kW di potenza in meno (240 kW totali invece che 250 kW).

Si arriva così ai già citati 326 CV e una coppia di 545 Nm, valori che le permettono di scattare da 0 a 100 km/h in appena 5,7" fino a una velocità massima di 200 km/h, superiore di 40 km/h rispetto alle altre versioni.

Cupra Born VZ, il posteriore

Come detto i motori sono due, uno per asse, così da avere la trazione integrale. Debutta poi un nuovo assetto adattivo più preciso, grazie all'adozione di nuove molle. Ma non solo. A essere tutta nuova è anche la batteria da 79 kWh, la più capiente della gamma e ricaricabile in corrente alternata a 11 kW e in corrente continua fino a 170 kW, per un'autonomia massima di 570 km (WLTP).

Cupra Born VZ

Una novità molto importante, infine, è anche l'aggiunta delle palette dietro al volante per permettere il controllo dei diversi livelli di rigenerazione in frenata anche in modalità "D" del cambio. Funzione precedentemente assente sulle elettriche del Gruppo Volkswagen, con il recupero dell'energia possibile solo attraverso il pedale del freno fisico o passando alla modalità B del cambio.

Interni aggiornati

La nuova versione VZ della Cupra Born si caratterizza per alcune importanti novità anche negli interni. Prima di tutto fa il suo ingresso tra le dotazioni il nuovo sistema di infotainment da 12,9 pollici, direttamente ereditato dalle ultime auto presentate dal Gruppo tedesco, abbinato a nuovi comandi per il climatizzatore retroilluminati.

Ma non solo. Insieme debuttano anche dei nuovi sedili più contenitivi, rivestiti in tessuto Seaqual Yarn riciclato e microfibra Dinamica, e un nuovo sistema audio opzionale ad alta fedeltà da 425 watt a 10 altoparlanti, sviluppato in collaborazione con Sennheiser.

Infine, grazie ai diversi irrigidimenti del telaio effettuati per gestire al meglio l'aumento di potenza, la nuova Cupra Born VZ può essere dotata, anche insieme, dei 5 posti e del tetto apribile in vetro.

Cupra Born VZ, gli interni

La nuova versione dell'elettrica di Martorell, in base a quanto comunicato dalla casa, arriverà sul mercato nel corso dell'estate, con prezzi non ancora comunicati ma sicuramente superiori ai 46.350 euro necessari in Italia per la versione e-Boost.