Il 22 febbraio 2018 è nato il marchio Cupra. Quel giorno ne abbiamo dato l'annuncio mostrandovi il primo modello: una Cupra Ateca da 300 CV. Oggi, il marchio spagnolo, nato da una costola di Seat, celebra l'anniversario presentando le edizioni limitate di Cupra Formentor VZ5.

Nel parliamo al plurale perché si tratta di due modelli distinti da altrettanti colori esterni (uno è rifinito in Century Bronze Matt e l'altro in Enceladus Grey Matt), ma in totale ne verranno assemblate 222 unità per rendere omaggio a quel 22/2/2018. Il prezzo sarà reso noto nelle prossime settimane.

Perché proprio la Formentor VZ5

Da quel febbraio 2018 Cupra ha percorso molta strada. "La Formentor VZ5 (dove VZ sta per Veloz in spagnolo, che significa veloce o rapido, e 5 per il motore a 5 cilindri, ndr) è la massima espressione delle prestazioni di combustione e l'incarnazione della volontà del marchio di ispirare la nuova generazione di appassionati di auto", spiega Sven Schuwirth, Vicepresidente esecutivo per le vendite e il marketing Cupra.

Queste edizioni limitate, quindi, rendono omaggio alla VZ5, "riproponendo l'estetica sportiva del veicolo e migliorandone il design sia all'interno che all'esterno". Entrambe sono dotate di numeri incisi al laser nella modanatura del pannello della porta, in modo che i proprietari possano vedere immediatamente l'esclusività del loro veicolo in edizione limitata, e sono equipaggiate con il motore TSI a cinque cilindri da 2,5 litri, che eroga 390 CV (287 kW) e 480 Nm di coppia.

Cosa hanno di diverso

I due modelli in edizione limitata sono full optional e, come detto, si distinguono per i nuovi colori esterni. L'edizione limitata Century Bronze ha speciali calotte degli specchietti retrovisori, tubi di scarico in fibra di carbonio, cerchi in lega da 20" in rame (c'è anche l'opzione nera), sfoggia le scritte CUPRA in cromo scuro e si distingue per i loghi in rame sia all'interno che all'esterno. Gli interni comprendono sedili CUPBucket neri e cruscotto nero impunturato, per perpetuare la sensazione di sportività.

Ogni esemplare è numerato L'edizione limitata Century Bronze

La Cupra Formentor VZ5 in edizione limitata Enceladus Grey ha invece i loghi CUPRA cromati scuri così come alcuni elementi decorativi interni, le di calotte degli specchietti retrovisori, i terminali di scarico in fibra di carbonio e i cerchi neri da 20 pollici (disponibili anche in opzione rame). All'interno, questa edizione beneficia anche di sedili CUPBucket in nero e cruscotto nero cucito.