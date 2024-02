Facciamo un viaggio a Kyushu, un'isola giapponese che ha un bel clima subtropicale. È conosciuta per i vulcani attivi, le spiagge e le sorgenti termali naturali, come quelle di Beppu. Un paradiso insomma, dove le auto della polizia non sono tantissime.

Una particolarmente interessante è la Land Cruiser della serie J100 (prodotta tra l'inizio del 1998 e la metà del 2007) che Toyota ha trasformato per svolgere il lavoro quotidiano di pattugliamento.

Un fiore al posto del logo Toyota

Questa particolare Land Cruiser, equipaggiata con un V8 da 4,7 litri, sfoggia la tipica combinazione di colori bianco e nero della polizia in Giappone, ha una barra luminosa sul tetto e luci lampeggianti aggiuntive nel paraurti anteriore. A spiccare però è lo stemma Toyota anteriore nascosto sotto un altro logo che raffigura un fiore.

Si tratta di un crisantemo ovvero del sigillo imperiale del Giappone, un emblema utilizzato dall'imperatore e dai membri della famiglia imperiale.

Cosa c'è a bordo

La maggior parte delle modifiche si trova dentro l'auto. Oltre alla radio e alle comunicazioni standard della polizia e ai pulsanti per controllare la sirena e le luci, c'è un estintore posizionato davanti al sedile del passeggero. Nel vano portaoggetti si trova invece un piccolo coltello per tagliare i rami degli alberi che crescono sul ciglio della strada, un particolare che non deve sorprenderci visto che l'isola ha un clima subtropicale.

Toyota Land Cruiser per la polizia giapponese

Sul lato passeggero del cruscotto c'è invece una presa di corrente e sullo allo schienale dei sedili anteriori sono fissati due tavolini pieghevoli. Nel vano di carico ci sono scatole che contengono oggetti essenziali per intervenire in caso di incidenti stradali, come i segnali di emergenza per avvisare i conducenti in arrivo che c'è stato un sinistro.

L'inventario messo a punto da Toyota comprende anche coni stradali, un misuratore di distanza a piedi e un contenitore con un agente neutralizzante per le fuoriuscite di petrolio. Se siete curiosi di conoscerla meglio di seguito c'è un video, in lingua giapponese ma molto dettagliato.