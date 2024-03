Dai V8 agli elettroni. Il mondo delle muscle car non è esente dalla transizione all'elettrico. Una rivoluzione tutt'altro che banale quella di Dodge, che dopo aver elettrificato il suo pick-up di punta, passa alle sportive.

L'introduzione della Charger Daytona segna un cambiamento epocale, sostituendo sia la berlina del marchio americano che la Challenger.

Dodge Charger Daytona: gli esterni

Il design della Dodge Charger Daytona richiama le linee delle antenate, combinando elementi sia squadrati che curvi. Il frontale e il posteriore omaggiano la Charger degli anni '70.

Dodge Charger Daytona (2024) Dodge Charger Daytona, il posteriore Dodge Charger Daytona, gli interni

Il tetto inclinato nella parte terminale e i larghi passaruota si avvicinano al look delle moderne Challenger.

Dodge Charger Daytona: le dimensioni

Con una lunghezza di 5,25 metri, un'altezza di 1,5 metri e una larghezza di 2,03 metri, la Charger Daytona presenta dimensioni ancora più imponenti rispetto ai modelli precedenti.

Dimensioni Dodge Charger Daytona Lunghezza 5.247 mm Larghezza 2.027 mm Altezza 1.499 mm Passo 3.074 mm Capacità bagaglio 644-1.059 l Peso 2.648 kg

Disponibile in versioni a due e quattro porte, la Charger Daytona sfrutta efficacemente lo spazio interno, offrendo un bagagliaio da 644 litri (1.059 litri con i sedili posteriori abbattuti) e un vano anteriore da 42 litri per riporre piccoli oggetti e i cavi di ricarica.

Dodge Charger Daytona: gli interni e la tecnologia

All'interno, la Dodge presenta un ricco assortimento tecnologico, con un quadro strumenti fino a 16" nella versione ScatPack e un display centrale da 12,3".

Dodge Charger Daytona (2024), la plancia

Attraverso il volante è possibile selezionare diverse modalità di guida, tra cui Auto, Eco, Sport, Wet/Snow, Track e Drag, oltre alla modalità PowerShot, che fornisce un boost aggiuntivo di 41 CV durante l'accelerazione.

Con il pacchetto Scat, sono disponibili anche modalità come Drift (con impostazioni personalizzate per gli angoli di derapata) e Donut. A completare l'equipaggiamento sportivo ci sono funzionalità come Line Lock, per scaldare le gomme prima di una gara d'accelerazione, e Race Prep, che pre-riscalda la batteria prima dell'utilizzo in pista.

Dodge Charger Daytona: motori, batteria, autonomia, ricarica

Inizialmente, la Charger Daytona sarà proposta nelle varianti R/T e ScatPack, entrambe con trazione integrale.

Nella versione R/T, i due motori elettrici (uno sull'asse anteriore e uno sul posteriore) erogano complessivamente 503 CV e 548 Nm di coppia, consentendo un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi e una velocità massima di 220 km/h. Nella ScatPack, invece, la potenza sale a 680 CV e 850 Nm di coppia, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e una velocità massima di 216 km/h.

Dodge Charger Daytona (2024)

Entrambe le Dodge montano una batteria da 94 kWh, con un'autonomia nel ciclo americano EPA rispettivamente di 510 km e 418 km. La ricarica può avvenire fino a 11 kW in corrente alternata e fino a 183 kW in corrente continua, permettendo di passare dal 5 all'80% di carica in circa 32 minuti.

Dodge Charger Daytona ScatPack Motore Due motori elettrici Potenza 680 CV Coppia 850 Nm Trazione Integrale 0-100 km/h 3,3 secondi Velocità massima 216 km/h Batteria 94 kWh Autonomia elettrica 418 km

La caratteristica più controversa per i puristi è sicuramente il "sistema di scarico" Fraztonic, che accompagna l'andatura di entrambe le Dodge, riproducendo artificialmente il suono del motore V8 di Charger e Challenger.

Dodge Charger Daytona: prezzi e allestimenti

La produzione della Charger Daytona a due porte inizierà a metà del 2024, mentre per la versione a quattro porte si dovrà attendere l'inizio del 2025. Sono previste anche versioni termiche equipaggiate con il nuovo motore Hurricane sei cilindri da 3.0 litri, montato anche sul restyling del Ram 1500, che potranno vantare fino a 558 CV di potenza. Il prezzo della Charger Daytona non è ancora stato annunciato.