Un'altra elettrica indossa la divisa della polizia americana. Dopo l’ingresso della Ford Mustang Mach-E, è il turno della Chevrolet Blazer EV, che raggiungerà presto anche le concessionarie (e le flotte) statunitensi. Con una potenza massima di 565 CV, la nuova Chevy promette di non far rimpiangere le “colleghe” col motore termico, come la Dodge Charger e la Ford Police Interceptor Utility, basata sull’Explorer.

Minaccioso fin dal primo sguardo

La Blazer EV non è da confondere con la Blazer equipaggiata con motore termico. Anche se il nome è condiviso, l’aspetto della Chevrolet elettrica è decisamente diverso e si riconosce soprattutto per un frontale rivisto nella forma della calandra e dei fari.

Le fiancate sono più scolpite, mentre i cerchi in lega fino a 21” fanno sembrare l’auto ancora più schiacciata a terra. Il posteriore con lunotto piccolo e inclinato e l’aggressivo diffusore donano ulteriore sportività al SUV a batteria.

A bordo, la Blazer EV conferma le forme spigolose ed elaborate degli esterni. Il centro di comando è rappresentato dal display centrale da 17,7”, mentre davanti al guidatore si trova un quadro strumenti digitale da 11”. In termini di rivestimenti e impatto visivo, il top di gamma lo si raggiunge nell’allestimento SS che si caratterizza per il volante tagliato nella parte inferiore, per la pelle Adrenaline Red e per le cuciture Argon Orange.

L’altra particolarità, molto interessante e che riguarda tutte le versioni, è che per avviare la vettura non è necessario premere un pulsante di accensione. La vettura, infatti, riconosce la presenza della chiave e per partire basta premere il pedale del freno e sollevare, successivamente, il piede.

Gli interni della variante dedicata alla polizia, comunque, avranno un look e una dotazione ben diversa. Le Chevrolet in divisa saranno predisposte per l’attrezzatura d’emergenza e per tutta la strumentazione elettronica, come la radio e i lampeggianti.

In ogni caso, anche la Chevrolet della polizia sarà dotata di tutti i sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione. Nello specifico, il pacchetto Chevy Safety Assist include la frenata d’emergenza con riconoscimento dei pedoni, il mantenimento di corsia e la frenata assistita in retromarcia.

La Blazer EV più potente per fermare le supercar

La Blazer EV è già vendita nelle versioni 2LT, RS e SS. Chevrolet non specifica i dati tecnici dei primi due modelli a trazione posteriore, ma per la SS a trazione integrale parla di ben 565 CV e 879 Nm, con un’autonomia di 515 km. Nella modalità più sportiva chiamata WOW (Wide Open Watts) Mode, il SUV può coprire lo 0-100 km/h in meno di 4 secondi. Per quanto riguarda la ricarica, ci si può collegare ad una colonnina AC fino a 11,5 kW o DC da 190 kW.

I prezzi oscillano tra i 47.595 dollari (46.400 euro) della 2LT fino ai 65.995 dollari (64.300 euro) della SS. Nel corso del 2024, comunque, vedremo l’ingresso di nuovo modello entry level, l’1LT, con prezzi da 44.995 dollari (43.800 euro).

La polizia americana potrà mettere le mani sulla Chevrolet Blazer EV nei primi mesi del 2024. La Casa fornirà versioni a trazione posteriore e la velocissima SS. Una volta entrata nella flotta delle forze dell’ordine, la Blazer EV SS potrebbe essere uno dei veicoli di servizio più rapidi in assoluto.

Il suo scatto fulmineo e la sua buona autonomia (forse addirittura superiore rispetto alle Dodge Charger con motore V8 a disposizione di gran parte della polizia americana) potrebbero renderla l’auto ideale per inseguimenti ad alta velocità e per intercettare le più inarrivabili delle supercar.