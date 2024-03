Ricordate il naufragio della nave trasporta auto Felicity Ace? Siamo nel mese di febbraio 2022 e il cargo, battente bandiera panamense con a bordo oltre mille auto del Gruppo Volkswagen dirette in America, prende fuoco al largo del Golfo di Biscaglia.

Pochi giorni più tardi affonda nell'Oceano Atlantico e nell'incidente vengono perse per sempre circa 4.000 auto nuove e usate, la maggior parte delle quali Volkswagen, Audi e Porsche.

Due anni più tardi, la battaglia legale per capire a chi spetta risarcire chi e come è ancora aperta, con il Gruppo Volkswagen che ha confermato di essere stato citato in giudizio due volte dall'armatore e dall'assicuratore dell'imbarcazione.

Forse colpa delle batterie

Le ultime informazioni riguardo le due cause legali intentate contro il Gruppo Volkswagen da parte dell'armatore della Felicity Ace, Mitsui O.S.K. Lines, e dal suo assicuratore, Allianz, sono state diffuse da Bloomberg.

Secondo l'agenzia stampa, l'azienda tedesca sarebbe stata citata in giudizio perché, secondo i querelanti, le fiamme sarebbero partite da una batteria agli ioni di litio posizionata all'interno di una Porsche elettrica o elettrificata.

Felicity Ace, la nave carica di Porsche in fiamme nell'Atlantico

Per scendere più nei dettagli, una delle due cause è stata presentata al tribunale di Stoccarda più di un anno fa, ma la sua progressione è stata interrotta a causa dei colloqui di mediazione per una seconda causa nel tribunale di Brunswick, in Bassa Sassonia, in Germania.

Secondo i documenti delle due cause, l'armatore e l'assicuratore hanno accusato lo stesso Gruppo Volkswagen di aver nascosto informazioni sui rischi associati al trasporto di auto elettrificate. L'azienda, in particolare, non avrebbe comunicato anche le precauzioni necessarie per trasportare le auto in sicurezza.

Tutte le auto perse

Di seguito è riportato un elenco incompleto delle auto del Gruppo Volkswagen affondate con la nave quel giorno, insieme ad alcuni veicoli privati.

Tra le menzioni degne di nota figurano una Ford Mustang GT del 2015, una Porsche 718 Boxster GTS 4.0, una BMW 750i del 2007 e persino una Honda Prelude SiR del 1996 in versione JDM. Inoltre, c'era una Land Rover Santana del 1977, costruita in Spagna su licenza di Land Rover utilizzando kit completi del Defender dell'epoca.

Infine, bisogna anche ricordare che la stessa Lamborghini ha dovuto riavviare la produzione della Aventador per sostituire le 15 unità Ultimae perse sulla nave.

