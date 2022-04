Lo scorso 16 febbraio la notizia della nave cargo Felicity Ace ha fatto il giro del mondo. Un incendio ha costretto l’equipaggio ad abbandonare l’imbarcazione nell'Oceano Atlantico e a lasciarla alla deriva col suo prezioso carico di quasi 4.000 auto.

Analisti e società specializzate nel calcolo del rischio hanno stimato danni per oltre mezzo miliardo di dollari. Ora, il sito Importinfo.com ha pubblicato l’elenco completo delle vetture presenti a bordo al momento del naufragio.

Perdite ingenti per il Gruppo Volkswagen

Anche se non si tratta di una fonte ufficiale, il numero complessivo di veicoli appare ragionevole. In totale, sono andate perdute 3.828 auto, buona parte delle quali erano nuove e pronte ad essere consegnate ai clienti nordamericani. A bordo della Felicity Ace, comunque, c’erano anche 12 trattori e una serie di auto private.

A riportare le maggiori perdite è stato il Gruppo Volkswagen. Entrando nello specifico, si contano oltre 200 Volkswagen Golf, circa 180 ID.4 e una Taigo, oltre alle circa 350 Audi Q3, 80 A5 Cabrio, 60 e-tron ed e-tron Sportback e una TT. Problemi anche per gli acquirenti delle Bentley, con oltre 100 tra Continental Flying Spur e Bentayga che sono andate distrutte. Ma la lista è ancora molto lunga.

Supercar senza speranza

Parlando di supercar, non c’è più niente da fare per 1.117 Porsche, tra cui un centinaio di 911 e decine di Boxster, Macan e Cayenne. Addio anche a 15 Lamborghini Huracan, 9 Aventador e 37 Urus. Tra l’altro, tra le Aventador c’erano anche alcuni esemplari di Ultimae, i quali verranno prodotti nuovamente dalla Casa nei prossimi mesi.

Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae

Tra i veicoli più curiosi, sono andate distrutte una Land Rover Santana del 1977 (praticamente una Defender assemblata dall’azienda spagnola Santana), una BMW 750i del 2007, una Ford Mustang del 2015 e una MINI Countryman del 2019. Infine, c’è la triste storia di un’Honda Prelude del 1996. Secondo quanto ricostruito da Top Gear NL, si trattava del 65esimo esemplare in assoluto ed era in viaggio per gli USA dove sarebbe stato restaurato.

La lista completa