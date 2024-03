La nuova Renault 5 E-Tech Electric piace (50.000 persone sono già interessate ad acquistarla). Non c'è da stupirsi, visto che l'imminente piccola auto elettrica riprende l'aspetto della prima R5, apparsa nel 1972.

Il suo debutto è l'occasione ideale per dare un'occhiata a una derivazione poco conosciuta del modello originale: la Renault Siete/7, una tre volumi apparsa 50 anni fa. Ma iniziamo dal principio.

Le origini

Bernard Hanon è considerato il padre spirituale della Renault 5. Sotto la sua direzione, la compatta inizia la sua carriera nel 1967 come "Progetto 122". Hanon è appena arrivato dagli Stati Uniti, dove, oltre a lavorare per Renault, è professore di management alla New York University.

Da lì porta con sé due intuizioni: le giovani generazioni hanno un'inclinazione per il non convenzionale; la società sta affrontando profondi sconvolgimenti (la rivolta studentesca inizia poco dopo e gli da ragione).

Pierre Dreyfus, CEO di Renault S.A., chiede ai suoi sviluppatori di creare un'auto che si rivolga ai giovani, alle piccole famiglie, ai proprietari di una seconda auto e, soprattutto, alle donne. La nuova vettura deve avere un ampio portellone posteriore, come la Renault 4, ma con un aspetto più moderno e giovanile.

Dovrebbe inoltre essere sufficientemente piccola per sfrecciare nel traffico cittadino e avere un abitacolo variabile per affrontare lo shopping, le vacanze e i lunghi weekend in due. Per risparmiare sui costi e rendere l'auto interessante per i neopatentati, la parentela tecnica con la Renault 4 è espressamente voluta.

Il responsabile del design Renault Gaston Juchet incarica Michel Boué, il suo più giovane collaboratore, di progettare la nuova arrivata. Il secondo progetto del giovane talento è così convincente che diventa la base della Type 122 con pochi ritocchi. Boué concepisce la piccola Renault come "un'auto capace di superare i confini sociali, perché la donna di mondo, il medico e l'operaio possono incontrarsi con lei davanti a un semaforo rosso e sentirsi ugualmente a proprio agio".

Renault 5 (1972)

La Renault 5, lunga 3,51 metri, colpisce il cuore dei clienti e Renault fatica a far fronte all'ondata di ordini. In Germania, il lancio sul mercato inizialmente previsto per la primavera del 1973 viene persino anticipato all'autunno del 1972.

Inizialmente la Renault 5 è disponibile esclusivamente come modello a due porte, sebbene in origine avrebbe dovuto essere costruita in tre varianti di carrozzeria (cioè anche berlina a tre e cinque porte e berlina quattro porte). Sebbene i prototipi della berlina siano stati sviluppati fino alla fase di produzione, vengono abbandonati. Il motivo? L'arrivo della Renault 6.

Renault Siete/7 (1974-1983)

Tuttavia, poiché gli impianti per la produzione in Francia sono già stati acquistati, si decide di avviare la produzione presso la filiale spagnola di Renault FASA a Valladolid come Renault Siete per l'Europa meridionale.

E poi arriva la Siete

In linea con le particolari esigenze del mercato nazionale, nel 1974 debutta la Siete (in spagnolo "Sette"). Lunga 3,89 (il passo è più lungo di dieci centimetri) offre un bagagliaio con un volume di 400 litri ed è il primo modello della serie ad avere quattro porte (solo dalla fine del 1979 le quattro porte saranno disponibili sulla Renault 5).

I paraurti in plastica, accolti con grande entusiasmo nel resto d'Europa, lasciano il posto a quelli in acciaio cromato e, al posto degli apriporta elegantemente nascosti nelle maniglie incassate, ci sono le tradizionali maniglie cromate con pulsante. La Renault Siete è alimentata da un motore a benzina a quattro cilindri con una cilindrata di 1.037 cc e una potenza di 37 kW (50 CV).

Renault Siete (1974)

Con la sottile revisione della Renault 5 nell'estate del 1978, anche la Renault Siete viene ripresentata a metà del 1979 come Renault 7 (versione a cinque porte). Come previsto, la versione a cinque porte della R5 entra in produzione nell'estate del 1979 come complemento del modello a tre porte. Nel 1981, la Renault 7 appare come GTL con un motore da 1,1 litri da 33 kW (45 CV).

Dopo 159.533 unità esatte, la produzione della R7 termina nel gennaio 1983 senza lasciare eredi (nel 1981 viene introdotta la Renault 9, lunga circa quattro metri).

Renault Siete/7 (1974-1983) Renault 9 (1981-1988) Renault Siete/7 (1974-1983)

Per inciso, anche la Renault 5 di seconda generazione si basa sulla R9. Il 1984 segna la fine della carriera della Renault 5 di prima generazione. Dopo aver prodotto 5.544.695 veicoli in 13 anni, al Salone di Parigi viene presentata la "Supercinq" ("Super 5"), un'altra erede completamente ridisegnata. Ma questa è un'altra storia.