Della Volkswagen ID.7 GTX si erano perse le tracce. Anticipata qualche mese fa da alcuni teaser la versione ad alte prestazioni della media elettrica tedesca è tornata a nascondersi, senza più mostrarsi. Oggi ecco arrivare un video, pubblicato sul profilo di Andreas Mindt, designer della Casa, che ne mostra frontale e posteriore, dando appuntamento al 13 marzo per la presentazione in anteprima. Con una sorpresa.

Quella che vedremo tra un paio di giorni sarà infatti la Volkswagen ID.7 Tourer GTX, vale a dire la versione con carrozzeria station wagon.

Cosa si vede

Come ogni teaser che si rispetti non ci sono molti indizi a dare un'idea di come sarà l'auto. Si vedono infatti anteriore e posteriore, avvolti dalle tenebre, a mostrare unicamente le firme luminose, con illuminazione "coast to coast". Nulla di particolarmente rivelatore insomma.

Non ci aspettiamo però particolari stravolgimenti estetici, come da tradizione per Volkswagen, con qualche dettaglio a sottolineare la sportività della ID.7 Tourer GTX. Appendici aerodinamiche maggiormente pronunciate, assetto ribassato (ma non troppo) nuovi cerchi in lega e trattamento estetico dedicato dovrebbero far parte del pacchetto. All'interno potremmo trovare sedili sportivi, grafiche differenti per strumentazione e infotainment e profili rossi su plancia e portiere.

Quale potenza?

Ci sentiamo di escludere che la Volkswagen ID.7 Tourer GTX raggiungerà i 441 kW (558 CV) della Volkswagen ID.X Performance, concept (su base ID.7 berlina) presentata al Treffen di Locarno.

Più facile che possa montare i motori (uno per asse) della ID.5 GTX, per un totale di 250 kW (340 CV), alimentati dalle batterie da 86 kWh. Per saperne di più non ci resta che aspettare il 13 marzo.