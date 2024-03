La Cupra Formentor aspetta l'arrivo del restyling nel corso del 2024 e nel frattempo inganna l'attesa con nuove versioni speciali, tra le quali spiccano quelle mosse dal 2.5 5 cilindri da 390 CV di origine Audi.

Si tratta delle CUPRA Formentor VZ5 Century Bronze ed Enceladus Grey, già annunciate un mese fa, alle quali si aggiungono gli allestimenti Impulse e Tribe Edition, entrambe abbinate al powertrain plug-in da 204 CV.

Speciali alla spina

La Cupra Formentor Impulse offre di serie cerchi in lega da 19" color nero e rame, tinta metallizzata per la carrozzeria, monitor centrale da 12", portellone ad azionamento elettrico, park assist, telecamera posteriore, cavo di ricarica Mode 3, cruise control adattivo e predittivo, side assist, exit warning e riconoscimento della segnaletica stradale. Il prezzo per questo speciale allestimento è di 45.350 euro.

Cupra Formentor, il 3/4 anteriore Cupra Formentor, il 3/4 posteriore

La Cupra Formentor Tribe Edition monta invece cerchi in lega da 19” neri, carrozzeria in Nero Midnight, griglia anteriore, modanature, passaruota e gusci degli specchietti retrovisori in tinta, sedili anteriori avvolgenti rivestiti in Dinamica nera, pedaliera in alluminio, monitor centrale da 12”, portellone ad azionamento elettrico, park assist, videocamera posteriore, cavo di ricarica MODE 3, cruise control adattivo e predittivo, side assist, exit warning ed exit assist, riconoscimento della segnaletica stradale e travel assist. Il prezzo è di 46.850 euro.

Entrambe le versioni speciali della Cupra Formentor risultano al di sotto della soglia dei 54.900 euro degli incentivi auto 2024, potendo quindi beneficiare dello sconto statale di 4.000 o 2.000 euro, a seconda che si rottami o meno una vecchia auto.

Le più potenti

Annunciate un mese fa si preparano ad arrivare anche le Cupra Formentor VZ5 Century Bronze ed Enceladus Grey, entrambe mosse dal 2.5 5 cilindri da 390 CV e 480 Nm di coppia firmato Audi. Equipaggiate di serie con cerchi in lega da 20” neri, sedili avvolgenti in pelle nera e tetto panoramico apribile elettrico e vari dettagli dedicati hanno un prezzo di 75.800 euro.