Forse da noi in Italia Genesis non è particolarmente conosciuto. Si tratta - per rinfrescare le idee - del brand premium del Gruppo Hyundai, commercializzato in patria, Stati Uniti e altri mercati come Germania, Regno Unito e Svizzera. Proprio negli USA, in occasione del Salone di New York 2024 (29 marzo - 7 aprile) il marchio coreano ha presentato un'importante novità: Magma.

Non si tratta di un modello ma di un sub brand dedicati alle versioni più sportive delle Genesis, portato al debutto dal SUV coupé elettrico GV60 e dalla berlina G80, vestite con livree arancioni e tanti dettagli sportivi.

Inizia in casa

Non si tratta di concept destinate a rimanere tali, ma di modelli pronti per il mercato, con la Genesis G80 Magma Special già in vendita in alcuni mercati del Medio Oriente e in Corea del Sud.

La GV60 Magma Concept invece deve ancora arrivare nelle concessionarie ma sappiamo che ci arriverà, anche se non sappiamo ancora bene né quando né dove. Genesis ha dichiarato che sarà disponibile in vari Paesi, senza però dare ulteriori informazioni. Non abbiamo nemmeno dettagli sugli aggiornamenti tecnici e meccanici, ma sappiamo che avrà una batteria più potente ad alimentare motori elettrici modificati.

Genesis G80 Magma Special Genesis Magma Genesis GV60 Magma Concept

Per sfruttare al meglio quello che presumiamo sarà un importante aumento di potenza, la Genesis GV60 Magma Concept ha un assetto ribassato e carreggiate allargate. Il frontale è stato rivisto con una presa d'aria più ampia, progettata non per far "respirare" un motore termico ma per raffreddare batterie, impianto frenante e motori elettrici.

Il quadro delle modifiche estetiche è completato da passaruota allargati e cerchi da 21" con disegno aerodinamico, progettato anche per raffreddare al meglio i dischi freno. Anche gli interni della GV60 più sportiva sono stati aggiornati con rivestimenti in pelle, cuciture arancioni e molto altro.

"Genesis Magma rappresenta un'opportunità entusiasmante per spingere i confini delle prestazioni e del lusso verso nuove interpretazioni di veicoli ad alte prestazioni, con l'obiettivo finale di sviluppare modelli esclusivi per Genesis. Il marchio continuerà a presentare concept improntati su tecnologia ed estetica. E nonostante velocità e prestazioni siano importanti, il programma Genesis Magma guarderà oltre, dando priorità all'esperienza di guida ma con tanto comfort

ha dichiarato Luc Donckerwolke, Chief Creative Officer di Genesis. Per quanto riguarda la data di lancio ufficiale Donckerwolke ha commentato dicendo "molto presto", senza però scendere nei dettagli.