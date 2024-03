Lamborghini cambia logo per il 2024. In vista dell'elettrificazione dei powertrain e dell'arrivo di alcuni importanti modelli, la Casa del Toro presenta un emblema del tutto nuovo, più sottile nelle linee, con un colore diverso e destinato anche al web.

Si tratta del primo cambiamento dopo oltre 20 anni e lo vedremo dal vivo, fisicamente, sulle nuove auto in arrivo nei prossimi mesi.

In vista dell'elettrificazione

Il nuovo logo disegnato dall'azienda si ispira in tutto e per tutto all'iconico scudetto che da sempre caratterizza la Casa di Sant'Agata Bolognese. A sfondo nero, incorpora il classico "toro scatenato" di colore oro, sovrastato dalla scritta "Lamborghini" e contornato da una linea continua dello stesso colore.

Le differenze con quello di precedente generazione stanno tutte nei dettagli, come per esempio nel colore, ora più tendente al bronzo e nello sfondo, ora meno riflettente, nonché anche nel font della scritta stessa, ben più sottile e ideato per l'occasione.

In base a quanto comunicato dalla Casa, debutterà sulle prossime auto che varcheranno i cancelli dello stabilimento produttivo nei prossimi mesi. Dunque è probabile che lo vedremo sia sulla futura erede della Huracan sia sulla prossima Urus ibrida plug-in.

Il nuovo logo Lamborghini

Anche sul web

Insieme alla nuova identità fisica, debutta una nuova identità digitale, con la possibilità di usare il singolo Toro come logo abbinato anche a un nuovo set di icone, sviluppate in collaborazione con il Centro Stile Lamborghini.

Come anticipato, è stato realizzato anche un nuovo font ufficiale Automobili Lamborghini, che riprende le linee e le spigolosità inconfondibili delle supercar e che verrà usato per le comunicazioni dell’azienda.