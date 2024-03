In un anno non erano mai state consegnate così tante Lamborghini. E' successo nel 2023, quando le supercar ritirate dai clienti hanno superato le 10mila unità arrivando a 10.112 esemplari. Questo risultato ha permesso alla Casa del Toro, che nel 2023 ha anche compiuto 60 anni, di ottenere un fatturato più alto del 12,1% rispetto all'anno precedente, arrivando a 2,66 miliardi di euro.

In particolare sono state ordinate le Huracán e le Urus che quest'anno saranno sostituite con i nuovi powertrain ibridi. Il fatto, poi, che per la Revuelto ci vogliano più di due anni d'attesa dopo l'ordine permette ad Automobili Lamborghini di avere una buona base per i prossimi anni.

L'anno migliore di sempre

Automobili Lamborghini ha chiuso il 2023 con un margine operativo del 27,2%. Il risultato operativo ha superato per la prima volta la soglia dei 700 milioni di euro, raggiungendo i 723 milioni di euro, ovvero il 17,8% in più rispetto al 2022.

"Questo significa che le nostre scelte e la nostra visione sono state corrette e hanno contribuito alla crescita organica dell’azienda - ha detto il Chairman e CEO di Automobili Lamborghini, Stephan Winkelmann - . I 723 milioni, insieme al margine operativo del 27,2%, sono chiari segnali che la strategia adottata è solida. Questo ci permette di guardare al futuro e programmare i prossimi anni con nuovi e stimolanti obiettivi".

I prossimi passi nel 2024

Come ricordavamo, questo è l'anno della Urus PHEV e a seguire della Huracán plug-in. Inoltre, ci sarà lo storico debutto di Automobili Lamborghini nel più importante campionato mondiale di endurance con il prototipo SC63.

Le ultime foto spia della Lamborghini Urus ibrida plug-in

"Il nostro obiettivo con la strategia Direzione Cor Tauri è quello di aumentare la profittabilità, tramite un percorso sostenibile sia dal punto di vista ambientale che finanziario, al fine di creare valore per tutti i nostri stakeholder", ha detto Paolo Poma, Managing Director e CFO di Automobili Lamborghini.