Nel corso degli anni, abbiamo visto i Costruttori utilizzare tanti modi per camuffare prototipi e nuove auto. Tra pannelli finti, nastro adesivo dello stesso colore della carrozzeria e grandi teli neri, di sicuro la fantasia non manca alle Case auto. Ma la mimetizzazione scelta da Lamborghini è probabilmente tra le più strane che si siano mai viste.

Nel video di Varryx, si vede una Urus nascosta da un gigantesco telo grigio ritagliato in corrispondenza del parabrezza. Il risultato è un SUV da cartone animato.

Nuova veste per l'ibrida plug-in

La camuffatura "cartoonesca" di Lamborghini, comunque, non nasconde le forme imponenti di quella che sembra essere una Urus a tutti gli effetti. Le proporzioni, la zona del montante A e il profilo delle portiere, infatti, ricordano tantissimo quelle del SUV ad altissime prestazioni.

A questo punto, la domanda è: a quale versione della Urus sta lavorando Lamborghini? Da tempo, sappiamo che la prossima declinazione del SUV emiliano sarà ibrida plug-in. Da quasi due anni raccogliamo foto e video spia di questa variante, che dovrebbe debuttare proprio nel corso del 2024.

Visto l'impiego di una camuffatura così pesante, viene da pensare che l'Urus ibrida plug-in non avrà solo un powertrain differente ma anche qualche nuovo dettaglio che la distinguerà dalle versioni non elettrificate.

Verso gli 800 CV

Sebbene l'azienda non abbia confermato quale sarà il motore della Urus PHEV, è possibile che la Lamborghini utilizzi sempre il 4.0 V8 biturbo. Nella Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid, questo motore si combina con un'unità elettrica per una potenza totale di 739 CV e 950 Nm.

Lamborghini Urus ibrida plug-in, le nuove foto spia

La Urus potrebbe essere ancora più potente e avvicinarsi ai 750-800 CV per distanziare in modo importante la rivale Ferrari Purosangue, che, lo ricordiamo, è disponibile solo con un 6.5 V12 da 725 CV non elettrificato.

In generale, si prospetta un periodo di cambiamenti importanti per Lamborghini. Quest'anno, oltre alla Urus PHEV, è attesa anche l'erede della Huracan, che dovrebbe montare anch'essa un nuovo motore ibrido.