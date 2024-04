Il “derby” nipponico si rinnova, in tutti i sensi. Nell’arena delle segmento B più apprezzate d’Italia, si affrontano Suzuki Swift e Toyota Yaris. Entrambe sono state riviste di recente, con la Suzuki che può contare su una generazione completamente nuova, mentre la Yaris è stata aggiornata in numerosi aspetti.

I powertrain elettrificati e le dimensioni compatte le rendono estremamente appetibili per noi italiani. Non resta, quindi, che metterle a confronto in ogni aspetto.

Esterni

La Suzuki Swift è stata completamente rinnovata nelle scorse settimane, con un look che richiama tanto il vecchio modello, pur portando con sé diverse novità stilistiche. Sulla nuova generazione troviamo una calandra dalle forme più morbide, nuovi fari full LED e nuove tinte per la carrozzeria. A essere diverso è anche il posteriore e i relativi gruppi ottici, mentre tetto e calotte a contrasto danno dinamismo al design dell’auto.

Suzuki Swift Toyota Yaris

Nonostante i cambiamenti, la piccola Suzuki ha mantenuto le sue dimensioni, con una lunghezza di 3,86 m, una larghezza di 1,74 m e un’altezza cresciuta di soli 1,5 cm per un totale di 1,5 m netti. Inoltre, il peso contenuto sotto i 1.000 kg è un altro punto positivo per migliorare agilità e consumi.

Anche la Toyota Yaris è cambiata di recente, con un restyling che ha rivisto alcuni dettagli estetici del modello, oltre a rendere ancora più completa la dotazione. La piccola di casa Toyota ha linee più tese, con una grande calandra nera resa ancora più larga dagli inserti laterali che integrano i fendinebbia. I fari full LED si allungano nei passaruota (dove si notano i nuovi cerchi fino a 17”), mentre il posteriore è ricercato, con una modanatura nera lucida che raccorda i proiettori.

Le dimensioni restano sempre compatte, con 3,94 m di lunghezza, 1,75 m di larghezza e 1,50 m d’altezza, mentre il peso sfiora i 1.100 kg.

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Suzuki Swift 3,86 metri 1,74 metri 1,50 metri 2,45 metri Toyota Yaris 3,94 metri 1,75 metri 1,50 metri 2,56 metri

Interni

Anche gli interni della Suzuki Swift 2024 non hanno subito cambiamenti radicali nel nuovo modello. L’aspetto è comunque più moderno, con nuovi rivestimenti (in particolare quelli della plancia) che catturano subito l’occhio. Nuovo è anche l’infotainment con display da 9” compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless, mentre il quadro strumenti è misto analogico-digitale e presenta un piccolo display LCD in mezzo.

Il climatizzatore automatico si può regolare con nuovi comandi fisici, mentre i sedili sono riscaldabili di serie. La capacità del bagagliaio resta di 265 litri, con la possibilità di superare i 1.000 litri abbattendo la fila posteriore.

Gli interni della Suzuki Swift Gli interni della Toyota Yaris

Sulla Yaris restyling debutta una nuova strumentazione digitale composta dal quadro strumenti da 12,3” con quadranti in alta definizione e le quattro modalità di guida Smart, Casual, Sporty e Tough. Cambia anche il sistema multimediale Toyota Smart Connect, con navigazione cloud based, che pianifica il viaggio sulla base di informazioni aggiornate su percorsi e traffico. Migliorata anche l’integrazione con l’assistente vocale “Hey Toyota”.

Il bagaglio è un po' più grande di quello della Swift (merito anche delle dimensioni leggermente superiori), con una capacità minima di 286 litri.

Sia Swift e Yaris vantano una dotazione completa in fatto di ADAS. Nella Suzuki, questi sono stati affinati nella taratura e nel funzionamento per migliorare l'esperienza di guida. La dotazione comprende il cruise control adattivo, il sistema di avviso dell'angolo cieco e la frenata d'emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti anche di notte.

Sulla Yaris troviamo l’Intersection Collision Avoidance Support che individua i veicoli che tagliano lateralmente un incrocio, mentre sono stati migliorati il cruise control adattivo (per rispondere in modo più rapido e fluido) e il Lane Trace Assist per rimanere al centro della corsia.

Modello Strumentazione digitale Monitor centrale Bagagliaio (min) Suzuki Swift assente 9" 265 litri Toyota Yaris 12,3" 10,5" 286 litri

Motori

Al momento, la nuova Suzuki Swift è disponibile unicamente con un 1.2 tre cilindri mild hybrid da 83 CV. La potenza è la stessa del precedente modello, ma il motore è completamente nuovo e promette consumi ed emissioni inferiori. Si può abbinare al cambio manuale a 5 rapporti o all’automatico a variazione continua CVT. Attenzione alla trazione, però: quella integrale si può avere solo insieme al manuale.

Suzuki Swift Toyota Yaris

Per quanto riguarda la Yaris, la piccola Toyota è disponibile solo a trazione anteriore con un 1.5 full hybrid declinato nelle potenze da 116 e 131 CV, con quest’ultima che offre maggiore brio in accelerazione (9,2 secondi nello 0-100 km/h contro i 9,7 secondi della 116 CV). Fuori concorso la GR col 1.6 3 cilindri da 280 CV, che è stata rinnovata di recente ed è disponibile anche con un nuovo automatico a 8 rapporti.

Modello Motorizzazioni (a benzina) Suzuki Swift 1.2 mild hybrid 83 CV Toyota Yaris 1.5 full hybrid 116 CV 1.5 full hybrid 131 CV 1.6 280 CV

Prezzi

Il listino della nuova Suzuki Swift parte da 22.500 euro e arriva fino a 24.500 euro nel caso della 4WD manuale. L’allestimento Top è unico per tutta la gamma ed è praticamente full optional, dato che bisogna scegliere solo la verniciatura metallizzata.

La Toyota Yaris parte da 24.550 euro per l’allestimento Active col 1.5 full hybrid da 116 CV e tocca i 31.700 euro per la GR Sport da 131 CV. Infine, la GR Yaris si può acquistare da 52.000 euro con cambio manuale a 55.000 euro con l’automatico.