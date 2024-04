Autopía 2024 è la terza edizione di un evento molto particolare che si terrà in Spagna sabato 20 aprile, nella Foresta di Santander a Boadilla del Monte, a soli 15 km dal centro di Madrid. L'evento è stato creato da e per gli appassionati del mondo delle auto sportive e d'epoca ed è completato da diverse opzioni gastronomiche e di svago.

Detto questo, ecco tutto ciò di cui avete bisogno per prepararvi e organizzare il vostro viaggio ad Autopía 3, comprese le informazioni sull'ubicazione dell'evento, gli orari di apertura e le modalità di acquisto dei biglietti.

Autopia 2024, cosa vedere all'evento

Con 17 aree ispirate alla passione e alla cultura del mondo automobilistico, distribuite su ettari e ettari di foresta, Autopia 2024 promette di presentare un'ampia selezione di alcune delle auto e delle moto più spettacolari della storia.

In sintesi, si prevede un totale di 700 veicoli, tra cui fino a 200 moto di ogni tipo e condizione, compresi modelli da corsa di varie epoche.

Ma passiamo ai protagonisti delle quattro ruote. Una delle principali novità riguarderà la famosa e iconica area di El Lago, dove ci sarà un'area speciale per i proprietari, con tende tra gli ulivi centenari, capace di ospitare fino a 350 persone.

Anche le auto sportive Ferrari non mancheranno all'esposizione di quest'anno.

Inoltre, un giorno prima dell'apertura ufficiale delle porte, ci saranno già delle attività ad Autopía 2024. Venerdì saranno organizzate varie esperienze, tra cui, ad esempio, un incontro dei proprietari di Ferrari F355 con il designer Maurizio Corbi.

Sabato ci sarà una grande festa dell'automobilismo, con una serie di tributi a modelli che celebrano anniversari speciali quest'anno: Ford Mustang, Volkswagen Golf, Porsche 911 Turbo, Ferrari F355, Mercedes-Benz 190 SL?

Naturalmente ci sarà spazio anche per la competizione, con modelli iconici da corsa, in quella che è diventata una delle grandi attrazioni dell'evento.

Audi R10 TDI, una vera vincitrice di Le Mans

Autopia 2024, biglietti e prezzi

Per Autopia 2024 sono previste tre tipologie di biglietti:

Ingresso generale (dai 13 anni in su) - 25 euro.

Bambini (dai 5 ai 13 anni): 100% per scopi benefici - 2 euro.

Persone con mobilità ridotta (PRM) - 25 euro.

Se volete acquistare il vostro biglietto, potete farlo attraverso il link feverup.com. Inoltre, il 35% di questi 25 euro andrà in beneficenza.

Autopía 2024, non solo auto: più opzioni per il tempo libero

Sebbene l'evento sia incentrato sulla passione e la cultura del mondo automobilistico, non si potrà godere solo di auto e moto. A partire dalla gastronomia, ci sarà uno spazio di 5.000 metri quadri con tavoli, tappeti e stuoie d'erba, dove si potranno gustare più di 15 food truck.

Ci sarà anche un'area per bambini, con un villaggio in miniatura, microcar e face painting, diverse aree musicali con stili diversi (jazz, soul, rock), un'area dedicata ai simulatori e, naturalmente, un'area shopping per chi cerca riviste, libri, moda...

Inoltre, Autopía 2024 è un evento "pet friendly", quindi potete partecipare con il vostro cane: non mancherà il raduno canino "Ifyoulikedogs", con acqua e snack gratuiti.

Autopía 2024 è un evento adatto alle famiglie e agli animali domestici

Autopía 2024, data e orari

Come abbiamo già detto, Autopía 2024 si svolgerà il 20 aprile 2024, dalle 10:30 alle 20:00 per il pubblico in generale, con accesso per i partecipanti dalle 9:30.

Tuttavia, gli organizzatori raccomandano di non arrivare mai oltre le 15:00 se si vuole godere appieno dell'esperienza.

Autopía 2024, come arrivare

Il modo migliore per raggiungere la Foresta di Santander a Boadilla del Monte è in auto, poiché l'evento dispone di 5.000 posti. Inoltre, ci sarà un servizio di bus navetta gratuito, con circolazione continua durante le ore dell'evento, dalle diverse aree di parcheggio e anche dal Recinto Ferial de Boadilla.

All'interno della sede saranno inoltre disponibili minibus per gli spostamenti da e verso l'ingresso. E per chi viene con i mezzi pubblici, sul sito Recinto Ferial de Boadilla c'è una fermata della Metro Ligero, sulla linea ML3, oltre agli autobus interurbani 566, 567, 573 e 575.